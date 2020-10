'S mjerama se ne smije igrati. U nekim zemljama ni strogi lockdown nije zaustavio virus'

Nakon što su u jednom danu srušena čak dva crna rekorda te je zabilježen najveći ukupni broj novozaraženih, kao i najveći skok u jednom danu, nije trebalo dugo čekati na niz reakcija.

– Danas je najteži dan. Pandemija se, nažalost, ubrzava – tim je riječima na početku jučerašnje redovite sjednice vlade premijer Andrej Plenković komentirao činjenicu da je Hrvatska u 24 sata imala čak 542 novozaražena.

Povećava se rizik

– Moramo biti jedinstveni u borbi kao što je to bilo u proljeće. Znam da nikome nije ugodno nositi masku, no osobito tamo gdje se ne može ostvariti distanca, to je zaista važno – rekao je Plenković te zaključio kako će se gospodarska aktivnost u Hrvatskoj održati kao i drugdje u svijetu.

Odmah nakon sjednice Vlade, održao je i izvanredni sastanak s članovima Nacionalnog stožera civilne zaštite na kojem je najavljeno uvođenje novih mjera. Iako će one biti definirane tek za vikend te će na snagu stupiti idućeg tjedna, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak već je najavio kako gotovo sigurno na snagu stupa obavezno nošenje maski u svim zatvorenim te na nekim otvorenim prostorima gdje je nemoguće izbjeći bliski kontakt, što se očekuje već neko vrijeme.

– Mogu najaviti da se još razgovara i o češćim i strožim kontrolama provođenja odluka – rekao je Capak, dok je ministar zdravstva Vili Beroš otkrio da se razgovaralo i o ograničavanju javnih okupljanja.

– Napravit ćemo sve da izbjegnemo karantenu i lockdown. Nikad se to ne može isključiti, nikad ne reci nikad, ali sve ćemo napraviti da se gospodarske aktivnosti nastave u epidemiološkim okvirima – poručio je Capak.

Nove mjere neće biti donesene prije još jednog sastanka u Ministarstvu zdravstva te onog sa zagrebačkim stožerom i stožerima gradskih četvrti s obzirom na to da je metropola zabilježila najviše novih slučajeva, čak 126. Provjerili smo kako ovakav skok te činjenicu da je u manje od 10 dana broj aktivnih slučajeva skočio za tisuću komentiraju naši znanstvenici, a na glavna pitanja o trenutačnoj situaciji odgovorili su nam Ivan Đikić, Nenad Ban i Gordan Lauc. Ističu da se u gotovo cijeloj Europi može vidjeti velik porast broja zaraženih pa tako ni Hrvatska nije iznimka.

– Povećanje broja zaraženih nije neočekivan. Hrvatska, pa tako i gotovo sve europske zemlje, balansiraju mjere kako bi se život koliko-toliko normalno nastavio, a u isto vrijeme pokušavaju usporiti širenje bolesti. Stoga mislim da je situacija u Hrvatskoj još uvijek pod kontrolom, ali činjenica je da se s većim brojem slučajeva povećava rizik da se širenje virusa više neće moći pratiti što bi bio razlog za postrožavanje mjera – kaže nam Nenad Ban te dodaje kako je COVID-19 jako zarazan i situacija može brzo eskalirati pa on podržava mjeru obveznog nošenja maski.

Gordan Lauc podsjeća i na to da je zahladnjelo te su se ljudi počeli grijati i više boraviti u zatvorenim prostorima što pogoduje širenju respiratornih virusa. No nije samo to problem...

– U posljednjih nekoliko mjeseci ljudi u Hrvatskoj doista su se opustili i virus se nesmetano širio. Srećom, izgleda da je COVID-19 ipak jako sezonalna bolest pa je tijekom ljeta bilo puno manje teško bolesnih ljudi. No sada je za očekivati da će veći postotak onih koji će se zaraziti razviti teške simptome – kaže Lauc te objašnjava kako je od broja potvrđenih slučajeva puno važnije pratiti broj hospitaliziranih i broj teško bolesnih.

Zauzeto 5 posto respiratora

– To je još uvijek jako daleko od razine koja bi se mogla smatrati zabrinjavajućom. Trenutačno je manje od 5 posto raspoloživih ventilatora zauzeto oboljelima s COVID-19 i to je još jako daleko od gubitka kontrole. Naravno, situaciju treba stalno pratiti kako nas ne bi iznenadio veći skok u broju teško oboljelih – kaže Lauc te upozorava da u nekim zemljama, poput Argentine, Čilea i Perua čak ni vrlo strogi “lockdown” ne zaustavlja širenje virusa kada se on već značajno proširio.

Ivan Đikić stoga očekuje da se što prije donese što transparentniji plan pravilnih mjera.

– Mislim da se u Hrvatskoj previše igramo “bi-ne bi”. Time se zbunjuje javnost i stvara se nejednakost među onima koji štite sebe i druge te onima koji rade što žele bez ikakve odgovornosti. Konzistentnost, jasna komunikacija i odgovornost ključ su uspjeha u borbi protiv ovog virusa – kaže Đikić te objašnjava kako se mjere ne smiju bez plana opuštati i pooštravati.

– Treba jasno definirati koje su granice iznad kojih se donose dodatne mjere i koje su točno. Treba jasno reći koje su mjere, primjerice, ako je broj zaraženih u nekoj županiji veći od 100 na 100.000 stanovnika. To sve treba biti unaprijed definirano – zaključuje.