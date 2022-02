Žestoke posljedice dizanja kredita, Hrvati sve teže vraćaju dugove: Analitičari govore kako dalje

Neprihodujući su krediti porasli u sektoru kućanstava, a povišen je i udio kredita kod kojih je utvrđen znatan porast kreditnog rizika, ali još nisu u statusu neispunjavanja obveza, objavila je nedavno Hrvatska narodna banka zabrinjavajući podatak, s obzirom na to da je udio loših kredita građana dugo bio u padu.



No, s obzirom na to da je nova kreditna aktivnost amortizirala taj trend, statistički se udio NPL-ova (non-performing loans, odnosno neprihodujućih kredita) zadržao na 7,1 posto. U ukupnom sustavu, koji objedinjava i građane i tvrtke, naplata je bolja i udio neprihodujućih kredita smanjio se s 5,4 posto na 4,7 posto. Što se to događa s kreditima kućanstava? Plaćaju li danak povećanja životnih troškova zbog rastuće inflacije ili je pogoršanje u korelaciji sa smanjivanjem državnih dotacija tvrtkama za plaće? O kvaliteti kreditnog portfelja pitali smo i bankare.