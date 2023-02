Žene pratio pješke i na biciklu, prilazio im pa im s vrata i ušiju trgao i krao nakit!?

Prijetnje, krađe, razbojništvo, teška tjelesna ozljeda.... poširi su "asortiman" kaznenih djela koji se na teret stavlja, kako je priopćila zagrebačka policija, 28-godišnjaku i 44-godišnjaku. Mlađi je muškarac uhićen, za starijim se traga, a prepoznatljiv modus operandi mlađega bili su prepadi na žene, koje je pratio po ulici, da bi im zatim s vrata i ušiju, trgao nakit!?

Kako su priopćili, dvojac se sumnjiči da se u prosincu 2022. Opel Astrom dovezao na parkiralište trgovine u Ulici grada Gospića. Izašli su iz vozila, ušli u trgovinu te čekić, bušilicu, udarni čekić, kutnu brusilicu, božićni ukras, zaštitne rukavice, zaštitnu plahtu za madrac, nekoliko navlaka za stolice i zaštitnu mrežu.

Nadalje, 28-godišnjak se sumnjiči da je u listopadu 2022. na području Peščenice prijetio bivšoj članici svoje obitelji, a sumnjiči ga se i da u listopadu 2022. u Ulici Ravnice orobio 74-godišnju pješakinju. Do nje se dovezao s biciklom, a zatim joj je s vrata strgnuo lančić i pobjegao. Sumnjiči ga se i da je krajem siječnja 2023. u Ulici Divka Budaka pred zgradom prišao 76-godišnjakinji, koju je prvo zapričao, a onda joj strgnuo naušnice koje je nosila. Biciklom je u drugoj polovici siječnja slijedio 52-godišnjakinju prije no što ju je napao, pokušavajući joj ukrasti naušnice s uha. No žena mu se suprotstavila pa je pobjegao. U siječnju je u Ivanićgradskoj na sličan način napao i 79-godišnjakinju. Njoj je pokušao ukrasti lančić s vrata, a kako mu se ona suprotstavila, počeli su se naguravati. Ona je pala na tlo te se teško ozlijedila.

Sljedeću žrtvu napao je u drugoj polovici veljače kada je u Šubićevoj ulici prvo hodao za 49-godišnjakinjom, za njom ušao u zgradu te je napao, kako bi joj s uha strgnuo naušnice. Šteta je oko 3421 eura.

