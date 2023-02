MUP o tvrdnjama Josipe Rimac da joj prijete: Nije prijavila tko joj konkretno prijeti

Dobivali smo prijetnje, moja obitelj i ja, prijatelji... Kazala je to Josipa Rimac, bivša HDZ-ova državna tajnica i optuženica u aferi Vjetroelektrane, za RTL. Dodala je i da je prijetnje koje su primali ona te njezina obitelj i prijatelji prijavila policiji. No u MUP-u kažu da je Josipa Rimac "s njima podijelila svoja saznanja bez konkretnijih navoda" ta da nije podnijela prijedlog da se nekoga, poznatog ili nepoznatog, zbog toga kazneno goni. Naime, prijetnja je prema Kaznenom zakonu djelo koje se progoni po privatnoj tužbi, što znači da bi Josipa Rimac sama trebala podnijeti prijavu protiv osobe koja joj prijeti. Ili podnijeti prijedlog policiji da to učini u njezino ime s obzirom na to da više nije državni dužnosnik pa MUP ne može djelovati bez da ona podnese prijedlog.

Govoreći o tim prijetnjama, Josipa Rimac je spominjala da je zaprimila više desetaka telefonskih poziva s nepoznatih prepaid brojeva. Spominjala je i da su ona, njezina obitelj i prijatelji dobivali i transkripte sadržaja njezina mobitela, koji je već postao "zvijezda" kaznenih postupka koji se vode protiv nje.

Zanimljivo, na pitanje tko joj je dojavio da ju se tajno prati i prisluškuje prije no što je u svibnju 2020. uhićena, Josipa Rimac nije odgovorila. Čak ni kada joj je pitanje dvaput postavljeno. Pojašnjavala je kako je, nakon što je doznala da ima "bubu" te nakon što ju je našla, o tome obavijestila policiju jer je htjela znati čija je "buba". Ispostavilo se da je "buba" bila MUP-ova jer su je oni od studenog 2019. do svibnja 2020. tajno pratili i prisluškivali, a o tome tko je Josipi Rimac dojavio da ima "bubu" u vozilu u MUP-u kažu da i oni i USKOK još provode izvide. Praksa pokazuje da se "krtice" iz sustava zbog kojih "puknu mjere" rijetko kad otkriju.

