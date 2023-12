Žena (88) zbog računa za vodu završila u bolnici, obitelj u šoku: 'Ovo se ne smije ponoviti'

U općini Camporosso u Italiji je naplaćen nesvakidašnji iznos računa za vodu, navodi Fenix magazin. Nakon što je starijoj ženi snaha pročitala iznos računa, srušila se te je vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Umirovljenica je trebala platiti samo 65 eura za razdoblje od kolovoza do listopada, no došlo je do pogreške radi neispravnog brojila ili greške u obračunu koja je "poslala" 88-godišnjakinju u bolnicu.

Obitelj umirovljenice razmišlja kako zaštititi 88-godišnjakinju, a bilo je i govora o angažiranju odvjetnika kako bi se osigurali da se takvo što više ne ponovi. “Razgovarat ćemo što ćemo učiniti. Ova priča se ne smije ponoviti”, kazao je brat 88-godišnjakinje.

Umirovljenica je dobila i ispriku dobavljača - “Jako nam je žao zbog onoga što se dogodilo gospođi”, stoji u pismu. “Ako se pokaže da smo mi napravili pogrešku, neće morati platiti ama baš ništa.”

Bilo kako bilo, gospođa će svakako na račun dobiti natrag iznos koji je prepratila.

