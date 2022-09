Željeli ih ukinuti, a u 7 godina otkrili kriminal od tri milijarde kuna

Show me the money!" (Pokaži mi novac), vikao je Jerry Maguire, fikcionalni lik iz istoimenog filmskog blockbustera. A taj moto, da se malo našalimo, s godinama su, moglo bi se reći, prisvojili i djelatnici Samostalnog sektora za financijske istrage (SSFI), kolokvijalno poznatog kao porezni USKOK.



Jer taj mali, usko specijalizirani ured u kojem rade ljudi uglavnom ekonomske struke, koji su specijalističke obuke prošli u SAD-u, zemlji koja je vjerojatno prvak u progonu utajivača poreza, u zadnjih sedam godina postali su strah i trepet mnogih. Prve "žrtve" poreznog USKOK-a, bili su Zdravko Mamića i Ivica Todorić, a posljednje "A je to" ekipa iz Ine. Zahvaljujući njima i načinu na koji prate trag novca, Zdravko Mamić je pravomoćno osuđen zbog izvlačenja novca iz Dinama, a u proračun je morao vratiti više od 50 milijuna kuna. I vratio je. Todorić koji se tereti da je Agrokor oštetio za oko milijardu kuna je optužen, no ta optužnica nije pravomoćna. Hoće li i kada će biti, to je neka druga priča.