'Želio bih da Hrvati u Sarajevu imaju isti položaj kao Bošnjaci u Zagrebu'

Nekoliko sati prije nego je hospitaliziran zbog plućne embolije zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dao je intervju za Klix.ba. Bandić je rekao da se nakon skoro devetnaest godina na čelu Zagreba ništa nije promijenilo nagore i da sve ide nabolje.

"Čak i ja bolje izgledam nego 2000. godine. Posao koji radite iz ljubavi vam postane hobi, a kad posao postane hobi onda je to zadovoljstvo. Pozitivna strast i ljubav koje me pokreću već skoro devetnaest godina rezultirali su time da se osjećam bolje nego prije 2000. godine. Imam više motiva nego tada", rekao je.

"Motivira me ljubav da nešto napravim. Ljubav pokreće sve. Bog je ljubav, pozitivna strast je ljubav. Ali lideri se rađaju. Nema škole da budete prvi, ali to je samo 30 posto, a 70 posto je krvava šljaka", dodao je Bandić.

Na pitanje žali li što su mu oduzete titule počasnog građanina Sarajeva i Srebrenice i kako danas gledate na izjavu o trećem entitetu koja je uzrok toga i kajete li se zbog te izjave, Bandić je rekao:

"Ja nisam nikada bio bahat, a još manje ću biti danas. Mislim da će se ta nepravda ispraviti. Ja bih parafrazirao jednog mog prijatelja u Sarajevu kada se to dogodilo. Bio sam u Sarajevu, išli smo kod reisa Kavazovića u sjedište i stao je jedan čovjek nasred ulice, upalio sva četiri žmigavca i veli mi: "Bandiću, vas vole Sarajlije. Sram ih bilo što su vam napravili. Nemojte vi biti tužni, jer oni vas vole. Ali još nešto, vama ne trebaju nagrade, već nagradama treba Bandić". To je odgovor na vaše pitanje. Jasno da to nije dobro, ali mislim da će oni koji su to napravili to i ispraviti uskoro".

"Volim i ja Sarajlije. Volim sve ljude. Ja sam hrvatski sin Bosne i Hercegovine, prijatelj sva tri bh. naroda i u svakom kutku BiH osjećam se kao da sam u svojim Grudama, gdje sam se rodio u Donjim Mamićima. Ja sam jednostavno takav čovjek, jednako se osjećam u Banjoj Luci, Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Bihaću i bilo gdje drugo. To je tako jednostavno i to je istina, nema druge osim te", rekao je za Klix. ba na pitanje zašto ga Sarajlije vole.

Govorio je i položaju Hrvata u BiH.

"Svatko se mora izboriti za svoju ravnopravnost. Na papiru je BiH zemlja dva entiteta i tri entiteta. U praksi ima problema, jer Dayton je s jedne strane cementirao odnose u BiH, a s druge strane onemogućio bilo kakve promjene koje bi još jače, transparentnije i pravednije potvrdile tu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda u BiH. Hrvati tu uvijek poberu deblji kraj. Tako je bilo i na ovim izborima. To nije dobro, jer minimum poštenja i iskrenosti nalaže da svaki narod izabere sebi predstavnike pa makar izabrao crnog vraga. Nije to dobro dugoročno za BiH i vjerujem da će se dogoditi te ustavne promjene koje će osigurati da svaki narod bira svog predstavnika. To je korak ka većoj ravnopravnosti Hrvata u BiH", rekao je Bandić.

Na pitanje kakav je položaj Bošnjaka u Zagrebu i Hrvatskoj Bandić je rekao:

"Bez obzira na to što su Hrvati u BiH konstitutivan narod, a Bošnjaci u Hrvatskoj manjina želio bih da u bilo kojem kutku BiH položaj Hrvata bude ni manje ni više nego kao položaj Bošnjaka ovdje. Želio bih da Hrvati u Sarajevu imaju isti položaj kao Bošnjaci u Zagrebu. Vjerujte mi da bi bilo mnogo manje problema, ne samo u Sarajevu nego bilo gdje u BiH, a usudio bih se reći i u bilo kojoj europskoj metropoli. Na primjeru Zagreba kolege iz Europe, a i iz okruženja i zemalja bivše Jugoslavije mogu učiti kako se živi. Na multietničnost i multikonfesionalnost Zagreba sam ponosan, kao što sam već rekao, to je moj najveći projekt".

