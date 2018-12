Bandiću razbijaju tromb. Već je preživio moždani udar, ugrađen mu je stent

Kad tromb iz noge otputuje u veliku venu prema plućima, zaustavi protok krvi prema plućima, dolazi do plućne embolije, a posljedice ove bolesti mogu biti fatalne. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, srećom, taj je prvi udar u petak navečer preživio, no pod intenzivnom je terapijom kako bi se spriječilo da novi tromb, jer najvjerojatnije ih ima još, ne napravi štetu. Kritična su tri dana nakon prvog udara, dok terapija ne uspije "razrijediti" krv.

– Prima antikoagulanse, lijekove protiv zgrušavanja. Tromb koji je začepio dio pluća sad se treba otopiti i tu postoji rizik, s obzirom na to da taj dio pluća nije aktivan, nije prozračivan, za razvoj upale pluća. To je jedan od rizika koji ga čeka idućih sedam do deset dana – doznajemo iz liječničkih krugova.

U ponedjeljak na nogama?!

Bar tjedan dana mora ostati u bolnici, a i nakon toga trebao bi se odmarati. No upravo je to problem kod Milana Bandića, koji je i zaradio plućnu emboliju jer se oglušio o savjete liječnika. Naime, trostruki prijelom desne potkoljenice koji je zaradio obilazeći građevinske radove na cesti zahtijevao je ili operaciju ili gips i mirovanje, a Bandić nije htio ništa od navedenog. Želio se susresti s Putinom pod svaku cijenu.

Jedva se krećući na dvije štake, jurio je s mjesta na mjesto ne smanjujući svoj nezdravi tempo, sve do petka. Liječnici vjeruju da će ih ovaj put poslušati: "Pametan je čovjek", kažu, a na primjedbu da on planira u ponedjeljak otkriti Tuđmanov spomenik, oklijevajući uzvraćaju: "To ćemo rješavati u ponedjeljak."

A Bandić se zaista ne bi trebao igrati jer očito je sklon stvaranju ugrušaka u krvi i njegova povijest bolesti nije nimalo bezazlena. Preživio je moždani udar 2003. godine, i dalje je visokotlakaš, lani mu je ugrađen stent zbog suženja krvne žile srca, operirao je bruh koji je dobio nakon što je dizao lonac graha težak 80 kilograma, ali i sinuse.

Krenimo redom. Bandić je prije 15 godina u svom uredu doživio moždani udar. Osjetio je smetnje u govoru, mučninu, glavobolju i otežano gutanje. Poslije je rekao da je moždani udar bio posljedica visokog krvnog tlaka koji je ignorirao. Bandićevo je stanje te 2003. bilo vrlo teško, spazam krvne žile nastao mu je na prilično nezgodnom i nedostupnom mjestu u zadnjem dijelu mozga. Od bolesti se oporavljao u toplicama.

U listopadu 2017. godine Bandiću su u KBC-u Zagreb ugradili stent zbog suženja krvne žile srca, a iako se nakon takvog zahvata u bolnici na promatranju i mirovanju ostaje barem 48 sati, on je iz bolnice izišao istog dana.

U svibnju 2017. godine morao je operirati bruh koji je dobio na lijevoj preponi nakon što je dizao lonac graha koji je tog 1. svibnja dijelio Zagrepčanima u Maksimiru.

– Znači, tko traži vraga, dobije ga. Dobio sam kilu na lijevoj preponi dižući lonac od 80 kilograma, ali nema veze. Operirat će me i sutra ću opet raditi – rekao je tada Bandić.

I prije dvije godine Bandić je bio na dvije operacije, operirao je sinuse, a kako nije mirovao, stanje mu se zakompliciralo pa je morao na još jedan zahvat.

Neodgovorno i prema biračima

Iz Ureda gradonačelnika jučer su priopćili da se Bandić u Kliniku za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb javio "zbog kašlja koji traje unazad nekoliko dana". Dijagnosticirana mu je embolija pluća s ishodištem bolesti u desnoj potkoljeničnoj veni. "Primljen je na postintenzivnu njegu te se liječi sukladno svim smjernicama liječenja plućne embolije. Kliničko stanje gradonačelnika je stabilno", stoji u priopćenju.

Populizam kao načelo političkog rada Milana Bandića mogao bi i doslovno koštati glave jer je potpuno zapanjujuće i neodgovorno da s ozbiljnom dijagnozom plućne embolije već sada traži da u ponedjeljak bude pušten iz bolnice kako bi otvorio novi spomenik. Više se liječnika slaže: to je neodgovorno i prema sebi i prema biračima!

