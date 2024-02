'Želimo odmah na izbore da zaustavimo Turudića. Koalicija s Mostom? Ako žele raditi na tri stvari'

Čelnik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u emisiji Točka na tjedan N1 televizije te se osvrnuo na brojne aktualne teme, među kojima je i prosvjed lijevo-liberalne oporbe održan ove subote na Markovom trgu. Grbin je poručio kako je prosvjed bio iznad svih očekivanja, dodajući kako je po procjenama došlo oko 10.000 ljudi.

- Građani loše žive i moramo ponuditi rješenja, nije dovoljno samo kritizirati. Pripremili smo program, no ovo s Turudićem je kap koja je prelila čašu. Čak si ni Franjo Tuđman, koji je imao apsolutnu moć, nije si dozvolio takvog čovjeka postaviti na takvu poziciju. Nedavno smo imali aferu Mreža, vidjeli smo da se neki mediji kupuju, ali neki ne. Ti koje se ne može kupiti, želi im se začepiti usta lex AP-om. I nakon svega dolazi Turudić. Ljude je naprosto strah. Vidjeli smo ga kako laže, divim mu se. Onako lagati, to je nevjerojatna moć. Ljudi su na to reagirali - objasnio je.

>> FOTO Građani se okupili na prosvjedu 'Dosta je! Odmah na izbore'

Otkrio je i kako bi odmah htio na izbore i zato što želi spriječiti Ivana Turudića da postane novi glavni državni odvjetnik, navodeći kako bi, da dođe na vlast, predložio njegovo razrješenje.

- Ako je Plenković toliko samouvjeren i toliko siguran u pobjedu, čega se boji? Boji se poraza, boji se gubitka vlasti, a još više da će ih netko odspojiti od novčanika naših sugrađana. Mi inače znamo svaki petak raspored kad su sjednice Sabora, ovaj petak nismo znali, za sljedeći tjedan ne znamo kad je rasprava o raspuštanju Sabora. Zašto? Boje se - poručio je.

Dodao je i kako HDZ mogu srušiti SDP, Možemo i Most, dodajući kako nije isključena opcija koalicije s Mostom ako žele raditi na tri stvari: borbi protiv korupcije, standardu i prihvaćanje jednakosti. Osim toga, Grbin je mišljenja kako ne treba vratiti obavezni vojni rok, već bi se trebao temelji na dobrovoljnosti.

- Ukinut je zbog toga što preko 70 posto onih koji su bili obvezni služiti ga, nisu to htjeli. Zato moramo imati vojni rok koji je dobrovoljan i bude kako treba, da nudi karijeru u vojsci. Kako se ratovi danas vode? Vode se tehnologijama koje se ne mogu svladati u tri mjeseca. Koliko su naši piloti i mehaničari na obuci za preuzimanje Rafalea? Nije to igranje videoigrice - poručio je.