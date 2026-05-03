POLITIČKI OBRAČUN

Zelenski uveo sankcije bivšem predstojniku svoga ureda

France's President Emmanuel Macron and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend a bilateral meeting at the Elysee Palace in Paris
Foto: LUDOVIC MARIN/REUTERS
Autori: Ružica Aščić/Hina, Maša Taušan/Hina
03.05.2026.
u 01:00

Sankcije bi trebale ostati na snazi 10 godina, a službeni razlog za njih nije predočen.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije bivšem predstojniku svoga ureda Andriju Bohdanu, prenosi u subotu agencija dpa. Prema objavljenoj uredbi, mjere uključuju oduzimanje državnih odlikovanja,  zamrzavanje imovine, zabranu komercijalnih transakcija kao i iznošenje kapitala iz zemlje.

Sankcije bi trebale ostati na snazi 10 godina, a službeni razlog za njih nije predočen. Bohdan je predvodio ured predsjednika od svibnja 2019. do veljače 2020. godine.

Bohdan je sam dao naslutiti na Facebooku da bi taj potez mogao biti povezan s nedavnim medijskim izvješćima o mogućoj umiješanosti Zelenskog i njegove supruge Olene Zelenski u koruptivne radnje.

Sugerirao je da predsjednik sumnja na povezanost između medijskih objava i Bohdanova odvjetničkog rada. Mediji javljaju da je uz Bohdana ukrajinski predsjednik uveo sankcije za još četiri osobe.
sankcije korupcija Zelenski

