Kakav je bio odnos Putina i Jeljcina: Jedan od prvih Putinovih poteza kada je došao na vlast sve govori

Za početak ere Vladimira Putina u Rusiji te njegov “munjeviti” uspon do najmoćnijeg čovjeka Rusije bila je ključna odluka jednog čovjeka – Borisa Jeljcina. No i danas postoji više teorija o tome kako je i zašto Jeljcin izabrao baš Putina za premijera, a potom i za budućeg predsjednika i kako je Putin stekao Jeljcinovo povjerenje, a sve vode k zaključku da je Jeljcin s najužim krugom ljudi oko sebe tražio svojeg nasljednika, nekoga tko će ga dostojno zamijeniti na predsjedničkoj poziciji.



Da taj izbor nije bio nimalo lak i jednostavan, najbolje svjedoči činjenica da je Jeljcin u godinu i pol dana svog drugog predsjedničkog mandata, točnije od proljeća 1998. do ljeta 1999. godine, promijenio četiri premijera. Prvo je na tu poziciju došao Sergej Kirijenko i zadržao se na njoj pet mjeseci. Potom je došao Viktor Černomirdin koji na premijerskom mjestu nije izdržao ni mjesec dana. Jevgenij Primakov premijer je bio osam mjeseci, a Sergej Stepašin ni tri mjeseca.