Susret u Beču: Austrijanci tvrde da je moguće ruskom predsjedniku zajamčiti imunitet – evo kako

Gotovo svi austrijski mediji u petak pišu o Austriji kao mogućoj destinaciji za tročlani mirovni summit o Ukrajini između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Pod naslovom “Zelenski bi si mogao zamisliti sastanak s Putinom u Beču” dnevni list “Heute” navodi kako bi za Zelenskog glavni grad Austrije Beč bila moguća lokacija za pregovore s Putinom. Međutim, da isključuje Budimpeštu kao moguću opciju, s obzirom “na nedavno zbližavanja Mađarske i Rusije”. Ukrajina se, kako se ističe, jasno zalaže za sastanak na vrhu na neutralnom tlu. Zelenski je za “France24” kao moguće lokacije održavanja mirovnog summita naveo Švicarsku, Austriju i Tursku. Kako je Trump već izvijestio, Putin je predložio Moskvu kao mjesto održavanja summita, što je Zelenski odbio. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavljuje izravan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, samo pod jednim uvjetom. Prvo se mora postići dogovor o konkretnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. “Želimo postići dogovor o arhitekturi tih jamstva u roku od sedam do deset dana”, izjavio je Zelenski. Samo na toj osnovi bio bi mu zamisliv trostrani summit između njega Trumpa i Putina, prenosi “Heute”.

Austrijski kancelar, narodnjak (ÖVP) Christian Stocker već je u utorak na virtualnom sastanku Vijeća EU predložio Beč kao moguće mjesto održavanja mirovnog summita. Međutim, jedno osjetljivo pitanje izaziva kontroverze: za ruskim predsjednikom Putinom Međunarodni kazneni sud u Haagu izdao je međunarodni nalog za uhićenje. Iz Ureda saveznog austrijskog kancelara su rekli za “Heute” da ako bi se summit održao u Beču, Austrija će zatražiti razgovor s Međunarodnim kaznenim sudom zbog Sporazuma o sjedištu međunarodnih organizacija, poput Organizacije za europsku suradnju i sigurnost (OESS), kako bi se Putinu omogućilo sudjelovanje bez obzira na za njim raspisanu tjeralicu i optužbe da je ratni zločinac. Austrijska televizija ORF na svom portalu pod naslovom “Summit o Ukrajini: Moguć imunitet za Putina u Beču” izvještava kako Ministarstvo vanjskih poslova Austrije (MVP) vidi mogućnost jamčenja imuniteta ruskom predsjedniku Putinu od kaznenog progona odnosno uhićenja u Austriji, u slučaju održavanja summita o Ukrajinu u Beču.

S obzirom na nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda, Austrija bi Putina, ako uđe u zemlju zapravo trebala uhititi, piše dnevni list “Kleine Zeitung”. “Kao zemlja domaćin nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući OESS, Austrija ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji međunarodnih sastanaka i promicanju dijaloga te je spremna djelovati kao mjesto održavanja i posrednik za moguće mirovne pregovore, ako to bude željeno”, rekla je jučer glasnogovornica MVP-a za Austrijsku novinsku agenciju (APA).

Ministrica vanjskih poslova Austrije i čelnica Neosa Beate Meinl-Reisinger također je predložila Beč za mirovni summit o Ukrajini.

Iako je Austrija kao stranka Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda obvezna provoditi njegove naloge za uhićenje, postoji mogućnost izravnog kontaktiranja suda vezano uz Sporazum o sjedištu brojnih međunarodnih organizacija u Beču, kako bi se Putinu omogućilo sudjelovanje u mirovnim pregovorima, pojasnila je glasnogovornica austrijskog MVP-a, prenosi “Kleine Zeitung”. Prema tom tumačenju, primjenjivale bi se odredbe Sporazuma o sjedištu međunarodnih organizacija, koje daju imunitet sudionicima konferencija održanih u sklopu dotične međunarodne organizacije.

Putin je na traženoj listi Međunarodnog kaznenog suda u Haagu od ožujka 2023. godine. Optužen je za ilegalnu deportaciju djece s okupiranih teritorija Ukrajine u Rusku Federaciju, čime je počinio ratni zločin. Ruska Federacija nije stranka Rimskog statuta i više je puta proglasila Međunarodni kazneni sud u Haagu “beznačajnim”, ističe “Kleine Zeitung”.