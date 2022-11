'Zbog Tita sam preskočio Boga u stihu, ali skužio me: 'Dragec, lepo ste popevali, a mogli ste tamo spomenuti i Boga''

Drago mi je, Diklić, pruža ruku Drago Diklić (84). U svom Trnju domaći jazz-pjevač broj jedan, zagrebački kralj evergreena, naručuje čaj od kamilice te će u sljedeća dva i pol sata uz zafrkanciju i lupanje rukom o koljeno uz glasan smijeh pretresti vlastiti život kao nikada dosad.



Od koncerta Stana Getza do stranačke kartice koju mu je ponudio Franjo Tuđman. Od viskija s Titom (koji je Diklića oslovljavao s vi) do pikulanja na mjestu gdje je danas Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Od maturalne zabave na kojoj je upoznao suprugu Ljerku sve do – plavokosih ljepotica iz Stockholma koje su ga opsjedale. Bit će i obračuna gradskih bandi iz pedesetih te guske Eve koju su mjesecima u dvorištu tovili za Božić. Eva iz dvorišta postala je miljenica obitelji, a zatim je ispečenu na blagdanskom stolu nisu mogli pojesti. Štos za štosom, unedogled. Sve do svinjskih nogica.