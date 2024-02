VIDEO Jak vjetar u dijelovima Hrvatske, južina kvari raspoloženje: DHMZ upalio meteoalarme

Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja zbog jakih udara bure . Za većinu Hrvatske upaljeno je žuto upozorenje na jak vjetar. To vrijedi za drugi dio četvrtka i noć na petak, a odnosi se na lokalno jake i olujne udare jugozapadnog vjetra. Najjači udari vjetra mogu prelaziti brzinu od 55 kilometra na sat, poručuje DHMZ. Takav vjetar može rušiti grane i crjepove pa prognostičari savjetuju oprez.

"Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", naglasili su iz DHMZ-a.

Danas se očekuje povremena kiša uglavnom na širem riječkom području te u Gorskom kotaru, češća u drugom dijelu dana. Pozivamo vozače na oprez jer kako javljaju iz HAK-a "Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i sjeverozapadnoj Hrvatskoj." Na kopnu razmjerno vjetrovito, uz umjeren i jak jugozapadnjak, lokalno na udare olujan, na Jadranu jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C.

S obzirom na loše vrijeme iz DHMZ-a upozoravaju kako će se danas i sutra biometeorološke prilike znatno pogoršati u odnosu na prethodni dan. Uz južinu u unutrašnjosti i jugo na Jadranu, većina će nas biti lošeg raspoloženja, razdražljivi, slabije koncentracije i slabijeg sna. Naoružajte se živcima i za sutra jer sutra zovu pogoršanje koje će utjecati na glavobolju, nervozu, te smanjena koncentracija i radna učinkovitost.

Sutra će se uz jačanje južine biometeorološke prilike naglo pogoršati, najavljen narančasti meteoalarm u riječkoj regiji, zapadnoj obali Istre, na Kvarneru i Kvarneriću, splitskoj regiji te u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji. On označava opasnije vrijeme od danas.

Petak nam donosi i kišu, no u skromnim količinama. Više oborina očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje krajem dana može biti i grmljavine. Najmanje kiše na istoku. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, najviša dnevna između 11 i 16 °C, piše na stranicama DHMZ-a.

Jak vjetar puše i na području Siska gdje stanovnicima nosi PVC foliju koju su stavili kako bi prekrili oštećenja nastala u potresu.

