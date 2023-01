Zbog financijskih problema Elektrocentra Petek prekinuti radovi na vrtiću u Kutini

Posljedice financijskih problema tvrtke Elektrocentar Petek, koja je nedavno pokrenula postupak predstečajne nagodbe, jesu i zaustavljeni radovi na gradilištu novog dječjeg vrtića u Kutini. Kako sada izgleda situacija, morat će se birati novi izvođač za završetak radova koji se , sada, očekuju tek krajem 2024. godine.

„Ovim putem želim istaknuti razumijevanje za brigu roditelja djece vrtićke dobi koji su na listi čekanja za upis dječji vrtić, no s obzirom na cjelokupnu situaciju želim i informirati javnost kako Grad Kutina čini sve kako bi se čim prije nastavila izgradnja dječjeg vrtića.“ – rekao je kutinski gradonačelnik Zlatko Babić na današnjoj tiskovnoj konferenciji.

Projekt Izgradnje dječjeg vrtića u Kutini obuhvaća izgradnju objekta dječjeg vrtića i dječjeg igrališta, uređenje okoliša i prometnih površina te rekonstrukciju postojeće pristupne ceste i parkirališta, te je cjelokupna vrijednost projekta, uključujući opremanje, 23 milijuna kuna.

„Za sve dosadašnje radove izvršen je postupak javne nabave, izabrani izvođači te su u projektima pristupne ceste i dječjeg igrališta radovi završeni, dok je u vezi radova na objektu izvođač obavijestio Grad Kutinu kao Naručitelja da nije u mogućnosti provesti predmetni ugovor do kraja te je predložio raskid ugovora krajem 2022. godine. S obzirom na navedeno, izvršena je prijevremena primopredaja izvršenih radova te okončani obračun ukupno izvedenih radova na objektu u iznosu od 6,4 mil. kn uvećano za PDV (56%). Isto tako, s obzirom na ugovorna prava Naručitelja, naplaćeno je jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti odnosno u iznosu od 1.1 mil. Kn, a što predstavlja 10% ukupne ugovorene vrijednosti radova na objektu vrtića“ rekao je Mišel Novosel, voditelj projekta.

Kako je rečeno, do najave raskida ugovora radovi su uglavnom tekli u skladu s rokovima i zakonskim okvirima.

„ Želja nam je čim prije započeti ponovni postupak javne nabave koji smo po zakonu dužni provoditi pri nabavi roba, radova i usluga određene vrijednosti, te nakon toga nastavak radova na objektu dječjeg vrtića. Zgrada vrtića i okoliš su zaštićeni u svrhu sprečavanja oštećenja opreme i osigurana je zaštita od eventualnog otuđivanja opreme sa gradilišta. Izgradnja dječjeg vrtića je od iznimne važnosti za grad Kutinu i sve nas, međutim, Grad Kutina kao investitor mora se pridržavati zakonskih propisa tijekom raskida ugovora sa dosadašnjim izvođačem i sukladno zakonskim propisima provesti svu potrebnu proceduru do uvođenja novog izvođača u radove. Očekujemo da će uvjeti za nastavak radova biti postignuti do kraja 2023. godine, radovi na izgradnji trebaju biti završeni do kraja 2024. godine, a sa opremanjem vrtić će biti gotov u prvoj polovici 2025. godine“, rekao je gradonačelnik Babić.

Izgradnju dječjeg vrtića Grad Kutina financira vlastitim sredstvima, jedan dio iz kredita, a jedan dio iz sredstava od prodaje odmarališta Mali Lošinj.