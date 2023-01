Uzor su im srpski mafijaši, prvi u Hrvatskoj pali su preko aplikacije: Tko su Milaković i Zdenjak?

Zvali su ih Putin, Kanada i Robin Hood. To su tri glave koje rade zajedno i oni odlučuju o svemu. Oni su ekipa koja je spremna na sve. Kokain im je primarni posao, s njim rade na veliko. Lik koji mi je to pričao, pričao mi je o još svačemu, s čim nisam htio imati posla. Ponudio mi je da se uključim u taj posao, da radim s njima. No ponavljam, s tim nisam želio imati posla. No on mi je ispričao da kokain nabavljaju u Crnoj Gori i Albaniji.



A kada me pitate za Sablju i Sučića, njih su mi spominjali. Rekli su mi da su oni "dečki s Knežije". I njihova imena spominjana su u kontekstu priče da će ih ova Putinova ekipa očistiti u cijelosti s lica zemlje. Spominjalo se da će ih likvidirati i onda preuzeti cijeli Zagreb, no taj mi lik nije pričao o detaljima likvidacije. Inače, ta Putinova ekipa imala je znak raspoznavanja. Gotovo su svi na zapešću imali tetovažu tigra s bajunetom i tri slova na ćirilici koja znače mir. To je jedna kratica koja se povezuje s ruskom mafijom, no ne znam što zapravo znače.