Zbog 22 nova slučaja uvode karantenu: Gdje se ljudi zateknu, tamo moraju ostati šest dana

Nakon sedam mjeseci bez lokalne transmisije, iznenadna pojava covida-19 u Južnoj Australiji, dovela je do zemljina ulaska u strogu šestodnevnu karantenu, kako bi se virus stavio pod kontrolu, najavio je u srijedu premijer Steven Marshall. "Od ponoći naša zajednica mora zastati šest dana", rekao je Marshall novinarima u Adelaideu. "Široki niz restrikcija uvest će se kako bi se u zajednici smanjila mobilnost i time spriječila zaraza i uništio virus." Zemlja u kojoj živi oko 1.7 milijuna stanovnika, zabilježila je dva nova slučaja zareze covidom-19 u srijedu, zbog čega je broj potvrđenih slučajeva porastao na 22.

Sve zaraze povezane su s epicentrom na sjeveru glavnog grada Adelaidea. Od ponoći, u zemlji će stati život, a lokali, restorani brze hrane i sveučilišta će se zatvoriti. Gdje god da se stanovnici Južne Australije zateknu kad restrikcije stupe na snagu, tamo moraju ostati šest dana.

Stanovnicima neće biti dopušteno da napuštaju svoje domove zbog tjelovježbe, a samo će jedna osoba iz kućanstva smjeti jednom dnevno otići u trgovinu po namirnice. Izvan domova bit će obavezno nošenje maski. Smith je upozorio da se u trgovinama namirnice panično ne kupuju te da će policija biti u pripravnosti. Vlasti će djelovati ako dođe do bilo kakvih nereda, rekao je. Škole i vrtići bit će otvoreni samo nužnim radnicima.

Bit će zabranjena regionalna putovanja, vjenčanja i pogrebi. "Moramo djelovati brzo i odlučno", rekao je premijer. "Ne štedimo napor da ovaj virus uništimo u našoj državi. Djelujmo snažno i odmah." U ponedjeljak, broj slučajeva u Južnoj Australiji skočio je s tri na 17 preko noći, zbog čega su gotovo sve druge savezne države i teritoriji odmah zatvorili svoje unutarnje granice prema novom "epicentru" u zemlji.

Vjeruje se da je do zaraze u Adelaideu došlo kad je virus svojim članovima obitelji prenio radnik zaposlen u hotelu predviđenom za karantenu. Nicola Spurrier, šefica javnog zdravstva Južne Australije, rekla je da jednom kad virus uđe u zajednicu, "širi se jako brzo."

"To je upravo ono što se dogodilo u Victoriji. Ne želim da se to dogodi u Južnoj Australiji i učinit ću sve što je moguće da se to ne dogodi." Druga najnaseljenija savezna država Victoria, tek je nedavno izišla iz jedne od najdužih i najtežih karantena u svijetu.

4.9 milijuna stanovnika glavnog grada Melbournea 112 dana su se pridržavali politike "ostanimo kod kuće".

U srijedu, Victoria je 19. dan zaredom zabilježila bez novih zaraženih niti umrlih.

Australija, nacija od oko 25 milijuna ljudi, od početka pandemije zabilježila je tek nešto iznad 27.700 slučajeva zaraze koronavirusom - što je značajno manji broj zaraženih po glavi stanovnika od većine razvijenih zemalja.

Zemlja kombinira karantenu s rigoroznim testiranjem i praćenjem kontakata kako bi suzbila virus. Široke restrikcije Južne Australije bit će zasad najbrža i najstroža karantena uvedena u zemlji.

Južna Koreja i Japan u srijedu su zabilježili nove rekorde u broju novooboljelih od koronavirusa, a broj zaraženih u Indiji približava se devet milijuna, objavile su vlasti tih zemalja.

U glavnom japanskom gradu Tokiju u srijedu je postavljen novi dnevni rekord novooboljelih od 493 čime je premašen raniji rekord iz početka kolovoza. Tokijske gradske vlasti razmatraju hoće li podići uzbunu zbog epidemije na najvišu od četiri razine.

"Tim za praćenje stanja u Tokiju prošlog je tjedna uočio početak brzog širenja zaraze, ozbiljno stanje koje zahtijeva iznimnu budnost", kazao je glasnogovornik gradske uprave Katsunobu Kato.

I Južna Koreja u srijedu je izvijestila o novom rekordu od 313 novoobljelih što također nije bilo zabilježeno od kolovoza. Zbog toga su vlasti odmah uvele nove strože mjere koje uključuju zabrane okupljanja više od sto osoba, ograničen broj vjernika u crkvama i publike na sportskim događanjima. Zemlja sada registrira pojave žarišta u uredima, zdravstvenim ustanovama i na malim okupljanjima zbog čega su vlasti odmah uvele nove strože mjere na području Seula upozoravajući na veću prijeteću krizu širenja bolesti po čitavoj zemlji.

Već pet dana zaredom potvrđeno je više od 200 slučajeva a prvi put od kolovoza, kada je utvrđeno žarište na crkvenom okupljanju, broj je premašio 300, objavila je južnokorejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti. "Zaraze sada izbijaju istodobno u svim dijelovima društva, za razliku od ranije kad se to događalo na jednom mjestu ili u jednoj skupini", upozorio je zamjenik ministra zdravlja Kang Do-tae. Slučajevi na području Seula povezani su s teretanom, planinarskim društvom, tvornicom i obiteljskim okupljanjima. U zemlji je ukupno zaraženo 29.311 a umrlo je 496 osoba.

Indija je u srijedu objavila da je s 38.617 novoboljelih od koronavirusa broj zaraženih u zemlji premašio 8,9 milijuna. Ta je južnoazijska država nakon SAD-a druga na svijetu po broju oboljelih od covida-19. Od rujna se uočava trend usporavanja broja novoboljelih osoba. U zemlji su do sada umrle 130.993 osobe.