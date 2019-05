Zazidan u kući: Ako institucije ne budu, ja ću morati svoj zakon donijeti

Željko Perković (57) iz Biograda proveo je cijelu noć zazidan u kući nakon što j majstor skinuo ulazna vrata i zazidao otvor u pratnji sudskih izvršitelja i policije.

Obitelj je dramu snimala s balkona, no supruga Duška i sin Mario izašli su iz kuće kada su vidjeli da će im zazidati ulaz.

Posjetili smo Željka nakon noći provedene u kući.

- A kakav sam. Kad nisi naspavan, nikakav. Čovjeku ne može san doći. Oko pola četiri sam zaspao ali to je mrcvarenje - rekao je i dodao da je pas htio otići van da izvrši nuždu no on mu nije mogao pomoći.

Na pitanje je li mu se netko javio, neke institucije, odgovorio je da nije.

- Ne znam, ja čekam i ja ću imati granicu čekanja. Ako oni ne budu, ja ću morati svoj zakon donijeti - rekao je i dodao da čeka pravdu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čitam komentare, ono nije dobro napisano. Ljudi se sprdaju sa mnom, i ja bi se sprdao. Ono je napisano da ljudi ne razumiju ništa. Ispada da sam ja brata izbacio i zazidao i u komentaru napišu 'i treba da ga zazidaju'. Pa nisam ja ništa kriv ako druga strana je pokvarena. Sada i mene ubacuju u koš da sam i ja isto pokvaren - objašnjava.

Dodaje kako i kako ga nije briga što drugi pišu te da on zna što je istina.

Na pitanje što on zapravo želi odgovorio je da želi da se to razriješi.

- Želim da se otvori da mogu ulaziti, želim da se to jednom razriješi. To sam ja od prvog dana radio - rekao je.

Pogledajte kako su zazidali čovjeka u kući zbog sudske odluke

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Do kada mislite ostati tako?

- Ne znam, to samo Bog zna. Otkud ja znam. Ja čekam, ne znam - kazao je.

Poručio je da će on probiti vrata ako vidi da od države neće biti rješenja. Smatra i da će to biti riješeno danas ili sutra.

