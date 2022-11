Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije dobio tri nova vozila

Zavod za Hitnu medicine Vukovarsko – srijemske županije od danas na raspolaganju ima tri nova vozila za hitnu medicinsku pomoć koje im je predao župan Damir Dekanić. Po riječima Dekanića vrijednost ovih vozila iznosi 1,7 milijuna kuna i njihova nabavka financirana je u cijelosti iz decentraliziranih sredstava.

- S ponosom mogu reći kako je služba Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko - srijemske županije primjer kako takve službe trebaju biti ustrojene i djelovati – rekao je Dekanić ovom prilikom.

Ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu, Mato Matić kazao je kako se s ustrojavanjem Zavod počelo 2011. godine te da će ova nova vozila pacijentima značiti dodatnu sigurnost i udobnost. Podsjetio je kako su te 2011. godine preuzeli 55 djelatnika i četiri stara vozila u ispostavama u Vukovaru, Vinkovcima i Županji.

- Za razliku od tada danas imamo 6 ispostava sa 7 timova i potpuno opremljene prostore. Bova zgrada Zavoda za hitnu medicinu u Vinkovcima otvorena 2020. godine, u Vukovaru ove godine, a u planu je i izgradnja zgrade Zavoda u Županji. Na području Vukovarsko - srijemske županije mjesečno imamo više od tisuću intervencija timova hitne pomoći – rekao je Matić predstavljajući rad Zavoda.

Primopredaji novih vozila nazočila je i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba – Bujević koja je istaknula kako iza svega stoje ljudi te da se u njih ulagalo kroz specijalizacije liječnika. Najavila je kako će uskoro krenuti i specijalizacije tehničara u hitnoj pomoći.

- Projekt je pri kraju i trebao bi započeti početkom sljedeće godine, Kako je bilo nekada, a kako je danas govori i to da prije 11 godina hitna pomoć u Vukovarsko - srijemskoj županiji nije raspolagala niti s jednim defibrilatorom. Za razliku od tada danas ih imaju i znaju i raditi s njima i to prema svim pravilima struke. Želimo stvoriti i što bolje uvjete za rad djelatnika i to smo ovdje uspjeli. Imali smo 4, a danas imamo 7 timova, a sa 4 vozila došli smo do brojke od 21 vozila. Imali smo 3 doktora, a danas ih je 20 uz dva specijalista hitne medicine. Razvijamo struku, a sve je to za dobrobit pacijenata u ovoj županiji – rekla je Grba - Bujević.