Zatrašujuća snimka napada na šoping centar: Bacali se u jezero da se spase

U ruskom bombardiranju šoping centra u ukrajinskom gradu Kremenčuku poginulo je najmanje 18 ljudi, a za 21 osobom se još uvijek traga. I dok brojni svjetski čelnici osuđuju napad, na društvenim mrežama su se pojavile snimke koje jasno ukazuju na to kakva je bila jačina napada.

Video of the Russian Kh-22 missile strike on the shopping mall in Kremenchuk yesterday from a nearby park. https://t.co/jYOp0IduRM pic.twitter.com/XaCJO3G2Nw