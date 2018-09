Zastupnik Bunjac: 'Imao sam sigurnih 50.000 kuna u džepu, ali...'

Saborski zastupnik Živog zida dr. sc. Branimir Bunjac povukao je tužbe podignute protiv aktivista Davora Vikerta zbog sporne rečenice napisane na Facebooku: "Bunjac…. ti si višestranačko frustrirano govno koje je isplivalo na površinu kroz kriminalnu organizaciju".

Bunjac ističe da je, otkako se počeo baviti politikom, izazvao brojne suparnike na borbu, a jedan od njih je i čakovečki mostovac Vikert. Podsjeća da je na izborima 2016. u 3. izbornoj jedinici Živi zid dobio mandat i da je on postao zastupnik, a Vikert nije.

- U nemogućnosti da sportski prihvati poraz, Vikert me počeo napadati na društvenim mrežama gotovo danonoćno, a kada je vidio da ga u potpunosti ignoriram, onda je počeo s uvredama na osobnoj razini, vulgarnostima, iznoseći pritom i otvorene laži. U jednom trenutku sam mu poslao tužbu za klevetu uz odštetni zahtjev za 50.000 kuna, pa neka dokaže to što je rekao. Odmah potom Vikert me počeo zvati na "kave" da se "dogovorimo", odjednom "med i mlijeko" - opisao je Bunjac događaje koji su prethodili ročištu na Općinskom sudu u Čakovcu, gdje je najavio da će povući tužbu nakon što je Vikert priznao da je napisao spornu rečenicu i izjavio da je spreman ispričati se.

- U tom trenutku imao sam u džepu sigurnih 50.000 kuna, ali gledajući beskičmenjaštvo toga "heroja ulice", jakog samo za svojim računalom, a u stvarnosti kukavicu, odlučio sam odbiti ispriku i u cijelosti povući tužbu. Ne treba mi isprika toga čovjeka, ni novci, bolje njega i slične njemu ostaviti da žive sa svojim prostotama i zlobom. To mu je ujedno i najveća kazna - napisao je na svom profilu na Facebooku Bunjac.

Ovršni ustanak Međimurje danima je prije ročišta pozivao građane na prosvjed ispred suda i podršku slobodi govora. Podsjećaju da je upravo Živi zid tražio ukidanje klevete kao kaznenog djela. Čakovečki aktivist Vikert kaže da se ispričao za ono "frustrirano govno", no ne i za ostali dio objave na društvenoj mreži.

