Zastupnici Možemo najavili: 'Sljedeća 22 sata za vas ćemo stajati ovdje na Markovom trgu'

Zastupnici stranke Možemo danas su na Markovom trgu najavili kako će tamo ostati iduća 22 sata. Istaknuli su kako moraju pružiti otpor te pozvali građane da im se pridruže. "Poslušna većina će vrlo vjerojatno izglasati Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika", rekla je Sandra Benčić te dodala:

"Kako su nam ukrali institucije, državu, ukrali su nam i Markov trg gdje se više ne možemo spontano okupljati. Sljedeća 22 sata za vas ćemo stajati ovdje na Markovom trgu i pružati otpor, za svakog od vas u ovoj zemlji kojima se zgadila situacija s Vladom i pravosuđem nakon što smo vidjeli što se sve događa, na kojoj razini postoje povezanosti", kazala je Benčić.

"Bez povjerenja nema dobrih odnosa, a to su nam ukrali. Ustrajat ćemo u tome. Moramo pružiti otpor jer ovo je nezabilježen napad na institucije", dodala je te kazala kako će se oporba dogovoriti kako će se postaviti oko sutrašnjeg glasanja, prenosi N1.

"U tome ne treba ni sudjelovati jer se radi o izboru koji to nije, tu nema izbora. Turudić više ne bi smio biti ni sudac nakon svega što smo saznali", tvrdi te ističe kako je Plenković premijer koji ništa ne zna. "Ako on ne vidi u porukama da je Turudić lagao, to je razlog za njegovu ostavku", ustvrdila je.

Uoči najavljenog glasanja za novog glavnog državnog odvjetnika u srijedu, vladin kandidat Turudić posljednjih dana nailazi na brojne kritike, nakon što su javnost procurile poruke koje je godina razmjenjivao s Josipom Plesić (Rimac). Podsjetimo, premijer Andrej Plenković oglasio se jučer popodne nakon sastanka u HDZ-u. Istaknuo je kako ostaje pri svom stavu oko prijedloga Turudića za šefa DORH-a, naglasivši kako je odabran jer je bio ''najbolji od četvero kandidata''.

"Pokušaj kojem svjedočimo, od Milanovića i onih koji neovlašteno puštaju ovakve podatke u javnost, ali i oporbe, je bez presedana. Ovakvo nešto još nismo imali, ali mi ostajemo pri svojem stavu. Tražili smo SOA-u, ona nam je dala rezime svih provjera, i nema nikakve prepreke da Turudić bude predložen za šefa DORH-a. Mi te poruke vidjeli nismo", rekao je Plenković u ponedjeljak.