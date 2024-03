Zastupnice ukazale na jedan detalj na HDZ-ovim listama: 'Sad Plenkoviću ne trebaju, to je stvarno tužno'

Premijer Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak raspuštanje Hrvatskog sabora najkasnije 22. ožujka te da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament. Nakon objave predsjednika Vlade nižu se reakcije oporbenih političara.

Aktivistica za ljudska i ženska prava te zastupnica stranke Možemo u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Rada Borić ukazala je na to da među nositeljima HDZ-ovih izbornih listi nema žena. "AP najavio izbore. I nositelje lista! Inače, na prošlotjednoj sjednici o raspuštanju Sabora, hadezeovke su se huškački obrušile na žene iz oporbe. Po zadatku! Al' sad ih ne trebaju", kaže Borić.

To je primijetila i saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin. "Plenković je rekao da ne zatvara vrata Domovinskom pokretu, no očito ih je zatvorio ženama, jer se među desecima tisuća članica HDZ-a nije našla nijedna dovoljno dobra da nosi listu na parlamentarnim izborima. To je taj moderni HDZ", napisala je Kekin. To je za Večernji list primijetila i politička analitičarka i stručnjakinja za odnose s javnošću Ankica Mamić. "Ni jedna žena nije nositeljica liste. Niti jedna. I niti jedna žena nije u najužem timu, nigdje ni jedne žene. To je stvarno tužno" istaknula je.

Podsjetimo, Plenković je nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a izvijestio kako su donijeli neke ključne odluke kada je riječ o raspuštanju Hrvatskog sabora i o sljedećim parlamentarnim izborima. "Prva strateška odluka je da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament. Druga je da će ovo biti zadnja sjednica Hrvatskog sabora prije njegovog raspuštanja", najavio je. Plenković je dodao kako će se najkasnije 22. ožujka raspustiti Hrvatski Sabor.

Danas su odredili da će glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić biti šef izbornog stožera HDZ-a, da će ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek biti članica izbornog stožera zadužena za izradu programa, zamjenik glavnog tajnika Vlatko Vuković bit će nadležan za financije, Marko Milić će biti čelnik političko-medijske komunikacije u izbornoj kampanji, a glasnogovornik kampanje bit će glasnogovornik stranke Zoltan Kabok.

Odredili su i koordinatore izbornih jedinica, ujedno i nositelje izbornih lista. Tako je Plenković najavio da će on nositi izbornu listu u prvoj izbornoj jedinici, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u drugoj, član predsjedništva i Varaždinski župan Anđelko Stričak u trećoj, a ministar obrane Ivan Anušić u četvrtoj.

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić bit će u petoj, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u šestoj, ministar branitelja Tomo Medved u sedmoj, ministar prometa Oleg Butković u osmoj, ministar pravosuđa Ivan Malenica u devetoj, ministar graditeljstva Branko Bačić u desetoj. Izbornu listu 11. izbornoj jedinici nosit će državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, izvijestio je Plenković.

