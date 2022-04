Zašto je Vrhovni sud presudio u korist zamjenika glavne državne odvjetnice

U stegovnom postupku protiv Dražena Jelenića, zamjenika glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, koja ga je i inicirala, i to s priličnim odmakom od afere "Mason", nije problem što je sve vraćeno na početak. Niti je sramota Državnoodvjetničkog vijeća pod predsjedanjem zamjenika GDO Darka Kliera što mu je vijeće Vrhovnog suda pod predsjedanjem Damira Kosa našlo razloge za ukidanje odluke o stegovnoj odgovornosti i razrješenju Jelenića.



Ali, potpuni je fijasko DOV-a kad se iščita zašto je to učinjeno. Takvo što je nedopustivo u bilo kojem slučaju, a kamoli u takvome koji javnost tako intenzivno prati. Već to što je obrazloženje manjkavo jer su "u potpunosti izostali razlozi o odlučnoj činjenici", što je bitna postupovna povreda, poražavajuće je. To više jer DOV-u to nije prvi put. VS mu je dvaput ukinuo tada odluke o suspenziji Jelenića "zbog bitnih nedostataka i deficitarnog obrazloženja". Suspenzija je tada pravdana Jelenićevim "upornim" predlaganjem ispitivanja GDO Zlate Hrvoj Šipek, te "neograđivanjem od medijskih istupa svoje braniteljice"!? VS je na to samo konstatirao kako to "nije razlog za produljenje udaljenja, neovisno kakvi se zaključci iz toga izvode".