Zašto elektrani na vjetar treba okolišna dozvola, a onoj na ugljen ne?

Poslije kiše dolazi sunce, a i jedno i drugo nosi – struju! Ovu staru narodnu vrlo doslovno počeli su odavno u svijetu shvaćati pobornici obnovljivih izvora energije, sama Europska unija zaključila je da naš kontinent do 2050. mora postati klimatski neutralan, a kako energiju sunca, vjetra pa i vodika, ali i biomase te bioplina pretvoriti u onu koja se svakodnevno može koristiti u kućanstvima, naučit će se moći na Danima obnovljivih izvora energije od 12. do 14. lipnja u Puli.



Ili, da posve preciziramo, kroz devet panela i rasprava govorit će se o konkretnim izazovima s kojima se sektor obnovljivaca susreće jer sam je proces pretvorbe energije gotovo najjednostavniji faktor kod uspostave bilo kakve elektrane. Znaju to najbolje organizatori konferencije, Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), koji su se pobrinuli da zainteresirani tijekom tri dana imaju priliku čuti, među ostalim, postoji li način za uspostavu bržeg, jednostavnijeg i jeftinijeg sustava izdavanja dozvola potrebnih za razvoj sunčanih elektrana, koja uska grla u postupcima priključenja na mrežu je nužno ukloniti kako bi se omogućilo lakše i brže priključenje na elektroenergetsku mrežu, ima li mreža uopće mogućnosti za prihvat i distribuciju električne energije iz novih geotermalnih postrojenja i koja je budućnost kogeneracijskih postrojenja na biomasu i bioplin nakon isteka ugovora s HROTE-om. Također, na konferenciji će se raspravljati i o PPA ugovorima, skladištenju električne energije, ali i o potencijalnim rizicima i ograničenjima vodikovih tehnologija te načinima na koji se ti problemi mogu riješiti.

Samo događanje Obnovljivi izvori energije Hrvatske organiziraju pod pokroviteljstvom WindEuropea, SolarPower Europea i European Biogas Associationa te će na njoj sudjelovati relevantni stručnjaci iz javnog i privatnog sektora te visoki predstavnici nacionalnih i međunarodnih institucija. Svoj dolazak već su potvrdili Giles Dickson, izvršni direktor WindEuropea i Walburga Hemetsberger, izvršna direktorica SolarPower Europea, dok je sam cilj Dana obnovljivih izvora energije “kroz zajedničku raspravu te razmjenu znanja i iskustava pronaći učinkovitije načine korištenja obnovljivih izvora energije i na taj način potaknuti snažniji razvoj zelenih projekata”. Šesto je ovo godišnje događanje posvećeno obnovljivim izvorima energije u organizaciji OIEH, a dok se prijašnjih godina, kroz Dane dobrog vjetra i Dane sunca, koncentriralo na točno određeni izvor energije, ovog će se lipnja u hotelu Park Plaza Histria jednaka pozornost posvetiti svima. A zašto?



– Put do široke primjene obnovljive energije pun je izazova. Birokratski otpori, infrastrukturna ograničenja i geopolitička razmatranja predstavljaju prepreku koju nikako ne možemo preskočiti. Unatoč obilnim prirodnim resursima naše zemlje i potencijalu koji ne možemo dovoljno naglasiti, nedostatak odgovarajuće infrastrukture, poput dalekovoda i mrežnih priključaka, sprečava učinkovitu integraciju obnovljive energije u nacionalni energetski sustav. Ulaganja u infrastrukturu oslobodila bi puni potencijal obnovljive energije i osigurala njezinu pouzdanost prema onima koji ju troše – objašnjavaju u OIRH, dodajući da “još jedan veliki zid” predstavlja spor i glomazan proces dobivanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije.



– Zamislite ovu sliku; stojite u redu za izdavanje okolišnih dozvola za gradnju elektrane u industrijskoj zoni, kolega koji stoji ispred vas gradi postrojenje na fosilna goriva, a vi želite izgraditi elektranu koja će kao izvor koristiti sunce ili vjetar. Vama okolišna dozvola treba, a njemu ne. To je samo početak paradoksa s kojima se investitori u Hrvatskoj danas susreću. Pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola i poboljšanje regulatorne jasnoće ključni su, zato, za ubrzavanje razvoja projekata obnovljive energije i daljnje privlačenje ulaganja u sektor – kažu u OIEH, iz kojih ističu i da prevladavanje ovih izazova zahtijeva zajednički napor svih dionika, uključujući kreatore politika, stručnjake iz industrije, investitore, ali i građane.



Kada smo u zajedničkom problemu, onda zajedno tražimo i rješenje, govore u OIEH, kojima je, ističu, udruživanje prirodno i upravo iz tog razloga najveći dio svog djelovanja usmjeravaju na razmjenu znanja i iskustava. Bit će tako i u Puli.



– Istražit ćemo mogućnosti za napredak obnovljive energije, raspravljati o javnim politikama, modernizaciji mreže i pojednostavljenju procedura, skladištenju toplinske i električne energije, budućnosti vodikovih tehnologija te mogućnosti financiranja projekata obnovljive energije. Postavljat ćemo pitanja koja tjeraju na promjenu jer zelena tranzicija nema alternativu. Ponovit ćemo, jer promjena traži stalno podsjećanje na cilj, dobrobiti obnovljivih izvora energije su brojne i dalekosežne. Ne samo da pomažu u smanjenju emisija stakleničkih plinova i borbi protiv klimatskih promjena, već stvaraju radna mjesta, potiču gospodarski rast, ravnomjeran regionalni razvoj i povećavaju energetsku sigurnost – kažu u OIEH.

Za sudjelovanje se možete prijaviti putem QR koda