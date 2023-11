Žarko Puhovski reagirao na članak objavljen na portalu Večernjeg lista

Politički analitičar Žarko Puhovski reagirao je na članak novinara Tomislava Krasneca, objavljen na portalu Večernjeg lista 25. studenoga. Njegovu reakciju u nastavku donosimo u cijelosti:

Na portalu „Večernjega lista“ Tomislav se Krasnec 25. 11. kratko, ali obilato, ogriješio o neke od postulata pristojnoga novinarstva. Pozabavio se pritom mnome, frustriran time što nisam poslušao njegov nalog.

Polazeći od uobičajenih netočnosti o „dežurnom“ analitičaru, koji pripovijeda u „nekom studiju“, itd., TK pokazuje da ne zna puno o mojoj javnoj aktivnosti, a pisao bi o njoj. Posljednjih sam godina govorio gotovo bezizuzetno u samo jednome televizijskom studiju (N1), a velika je većina mojih javnih istupa objavljena na portalima i u novinama. Posebice često baš u „Večernjem listu“.

TK tvrdi da, „monologično razgovaram sâm sa sobom“ (katkada, možda, i s irvasom), budući da sam osamljen u studiju, „ne računajući voditelja ili novinara“. Zbog ovoga dodatka možda bi trebao biti isključen iz novinarske udruge (ako je član). Jer, on očito smatra da je novinar ili voditelj „instrumentum vocale“, a ne sugovornik. Krasnec kao da poopćuje vlastito samorazumijevanje na čitavu profesiju.

Slične su nesuvislosti česte kod ovoga novinara, a ja sam postao njihovim objektom zbog toga što sam odbio sudjelovati u emisiji Večernjeg TV, koju on vodi. Učinio sam to „s nekom slabašnom izlikom koja nije vrijedna spomena“. A radilo se je o tomu da sam tražio prijevoz od kuće do zgrade „Večernjega lista“. Uvjeren, naime, da ipak nisam „dežuran“, tj. Krasnecu na raspolaganju, da sam – nakon stotina iskaza tucetima suradnik(c)a „Večernjega lista“ danih od kuće – „zaslužio“ da urednik organizira prijevoz do studija želi li me tamo vidjeti.

No, Krasnec to smatra slabašnom izlikom, pa brodi postpubertetskim macho-interpretacijama, nesposoban uvidjeti da se mediji, ma koliko moćni bili, sramote proglase li neke od onih koje dnevno trebaju naprosto dežurnima (rugajući im se pritom), pa im onda naređuju dolaske na zadane lokacije kako se to nekome od samozvanih zastupnika svidi. TK je, na žalost, aktivist ovoga bezobrazluka.

Žarko Puhovski

26.11. 2023.