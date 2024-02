Zaprijetio Zapadu nuklearnim oružjem i prešutio poziv u pomoć 'braće' iz Moldavije

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoj 19. govor o stanju nacije u ruskom parlamentu Dumi. Spominjanje nuklearnog naoružanja i mogućnosti nuklearnog sukoba privuklo je najviše pozornosti u dvosatnom govoru. Rekao je da zapadna Rusija mora biti "odgovarajuće zaštićena" nakon proširenja NATO-a na Švedsku i Finsku jer, kako kaže, NATO "priprema napad" na ruski teritorij koristeći "najučinkovitije snage za to". Poručio je da bi sudbina bilo koje zemlje koja napadne Rusiju bila "mnogo tragičnija" od svega s čim se ta zemlja suočila u povijesti.

'Uništenje civilizacije'

– Moraju shvatiti da mi također imamo oružje , oružje koje bi ih moglo poraziti na njihovu teritoriju – rekao je Putin dodajući da bi takav potez mogao "potaknuti upotrebu nuklearnog oružja". – Zar oni to ne razumiju? – upitao je.

– Rusofobija zasljepljuje ljude i lišava ih njihovih racionalnih sposobnosti. Bez Rusije nema čvrstog mira u svijetu – kazao je Putin Federalnoj skupštini. Rekao je da Zapad nastoji Rusiju uvući u utrku u naoružanju i da su ruski nuklearni kapaciteti u stanju pune pripravnosti.

– Priče o navodnom ruskom nuklearnom oružju u svemiru služe samo za to da Rusiju navuku u za nju nepovoljne pregovore, a korisne za Sjedinjene Države. Rusija je spremna na dijalog sa SAD-om po pitanjima strateške stabilnosti. No, imamo posla s državom koja poduzima neprijateljske poteze. Zapad nastavlja s lažima da Rusija planira napasti Europu, to su gluposti. Sve što Zapad smisli zapravo je prijetnja sukoba nuklearnim naoružanjem, što bi značilo uništenje civilizacije – kazao je.

Zapadni mediji dovode ove rečenice u vezu s nedavnom najavom Emmanuela Macrona da ne isključuje slanje francuskih vojnika u Ukrajinu. Putin je u tom kontekstu spomenuo i Sarmat, novu supertešku međukontinentalnu balističku raketu na tekuće gorivo nuklearnog kapaciteta, za koju se tvrdi da može pogoditi ciljeve bilo gdje u svijetu. Rekao je da je ta raketa već raspoređena u rusku vojsku te da će je uskoro i demonstrirati. Isto je tako rekao da je Cirkon, hipersonična raketa koja se ispaljuje s mora, već raspoređena te je već i korištena. Osvrnuo se i na globalnu ekonomiju.

– Mnogi nekadašnji monopoli i stereotipi se urušavaju. Udio BRICS-a u svjetskoj ekonomiji u kontekstu kupovne moći porast će na 36,6 posto, dok će onaj zemalja G7 pasti na 27,8 posto – rekao je Putin. – Rusija će izgraditi novu globalnu financijsku infrastrukturu temeljenu na naprednoj tehnološkoj bazi, slobodnoj od političkog miješanja – dodao je Putin. Namjera da se dolar zaobiđe i potisne kao svjetska valuta odavno je prisutna; je li Putin ovdje mislio na kriptovalute kao način da se to postigne, sigurno će se poslije pojasniti.

Putin je napao "dekadentni Zapad". – Mi biramo život – kazao je. Bilo je tu i još neki kriptičnih poruka. – Strpite se, najvažnije uskoro počinje – kazao je. Osvrnuo se i na digitalnu ekonomiju. – Digitalne platforme trebale bi se pojaviti u svim sektorima gospodarstva do 2030. – rekao je. Pred kraj govora Putin se vratio strateškim temama.

– Izgradit ćemo arktičku flotu i razviti Sjeverni morski put. Nedavno je već napravljeno nekoliko snažnih ledolomaca – istaknuo je Putin. Ali neizravno je priznao da Rusija zaostaje za Zapadom i Kinom u visokoj tehnologiji, gdje mora sama uspostaviti proizvodnju takvih komponenti i međunarodne platforme za suradnju na tom polju. No isto tako najavio je i školovanje oko milijun radnika u takvim djelatnostima koje Rusija sada nema.

Kao i uvijek, zanimljivije je ono što se ne kaže nego ono što se kaže. A Vladimir Putin u svojem govoru nije otkrio broj ruskih žrtava u agresiji na Ukrajinu. Obećao je, međutim, kako će sudionici "specijalne vojne operacije" zauzeti vodeće položaje u društvu, obrazovanju, državnim kompanijama i vlasti.

– Moći će dobiti više obrazovanje s usmjerenjem na najboljim sveučilištima, što će biti prioritet. Isto tako će imati prioritet pri dodjeli činova. Rusiju možemo povjeriti ljudima kao što su ti heroji – rekao je Putin. Može se iz tih riječi vidjeti da je dosadašnji broj sudionika rata u Ukrajini toliki da oni polako postaju društvena tema – ili problem, već s koje se strane gleda.

U kontekstu rata u Ukrajini Putin se nije obratio ruskim manjinama u drugim državama, na Baltiku, te poglavito ne u Pridnjestrovlju, koje je sada tema zapadnih medija, a već neko vrijeme ruskih analitičara i blogera. Posebnu ljutnju kod njih izaziva moldavska predsjednica Maia Sandu, koju krive za sve težu situaciju u kojoj se nalazi odmetnuta moldavska pokrajina u kojoj za mir jamče dogovorne mirotvorne snage Rusije i Moldavije . Rusija ondje ima veliku bazu, a ondje je i veliko skladište streljiva. Pridnjestrovlje je bitno za Moldaviju jer su ondje najveće energetske kompanije, koje kontroliraju Rusi te, po njihovim tvrdnjama, druga najveća tvornica tekstila u Europi.

Velika ekonomska važnost

Pridnjestrovlje ima veliku ekonomsku važnost pa je jasno zašto vlast u Kišinjevu želi vratiti kontrolu. Posljednji razvoj događaja nakon ekonomskih pritisaka središnje vlasti jest da vlasti u Tiraspolu, središtu Pridnjestrovlja, traže od Rusije zaštitu. Spominje se i mogućnost referenduma o odcjepljenju i pripajanju Rusiji, samo nije jasno kako. Najbliža točka pod kontrolom Rusije je Krim, a sama Rusija postupno je smanjivala broj vojnika na tom području pa se procjenjuje da ih je sada 1500. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ipak je odgovorilo pozitivno na taj apel navodeći kako Pridnjestrovlje ima pravo na samoodređenje.

– Zaštita interesa naših sunarodnjaka i žitelja Pridnjestrovlja naš je prioritet – kažu. Putinova šutnja može značiti i da sam ne zna što točno učiniti ili će ponovno iznenaditi svijet kao invazijom na Ukrajinu.

