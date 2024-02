Odmetnuta moldavska regija od Putina traži 'zaštitu': Kišinjev je protiv nas pokrenuo ekonomski rat

Proruski dužnosnici u odmetnutoj moldavskoj regiji Pridnjestrovlje zatražili su od Rusije "zaštitu", u trenucima kada neki strahuju da bi se rat u Ukrajini mogao proširiti i na tu susjednu zemlju. U srijedu je održan tzv. Kongres lokalnih zastupnika svih razina, tek sedmi put u povijesti Pridnjestrovlja, a sazvao ga je predsjednik te "republike" Vadim Krasnoselski. Na njemu su dužnosnici zatražili od ruskog parlamenta da zaštiti tu regiju te su optužili moldavsku vladu u Kišinjevu da je pokrenula "ekonomski rat" protiv Pridnjestrovlja time što je onemogućila uvoz važnih resursa i proizvoda čime od te "republike" želi napraviti geto.

- Odluku ovog kongresa ne može ignorirati međunarodna zajednica – rekao je Vitalij Igantijev koji je na dužnosti de facto ministra vanjskih poslova regije. Zanimljivo, posljednji se puta kongres sastao još 2006. kada su zastupnici najavili referendum o integraciji s Rusijom. Referendum je zaista i održan u rujnu te godine, i 98% građana regije odabralo je ulazak u rusku državu, ali do toga nije došlo.

Pridnjestrovlje je nastalo 1992. kada je izbio sukob između središnje vlade i proruskih separatista što je rezultiralo stvaranjem 'republike' na istoku zemlje. Ona je proglasila nezavisnost od Moldavije, ali kao državu ju ne priznaje čak ni Moskva. Pa ipak, Rusija je često koristila tu regiju kako bi od Kišinjeva dobila političke i ekonomske ustupke. Trenutačna prozapadna vlada u Moldaviji pogoršala je svoje odnose s Moskvom nakon što je Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu.

Moldavija graniči s Ukrajinom, i nalazi se nedaleko grada Odese. Kako u Pridnjestrovlju Rusija još od spomenutog rata početkom 1990-ih ima stacionirane trupe, njih 1500, mnogi su strahovali da bi se rat mogao proširiti i na Moldaviju. No, Kišinjev je u srijedu pokušao smiriti tenzije. "Iz Kišinjeva stvari izgledaju mirno. Ne postoji opasnost eskalacije ili destabilizacije u regiji Pridnjestrovlja. Ovo je samo još jedna kampanja stvaranja histerije", napisao je glasnogovornik vlade na Telegramu.

>> GALERIJA Rat u Ukrajini: Ukrajinci već dvije godine žive između sirena za uzbunu

Od početka rata u Ukrajini više je događaja ukazivalo na to da netko pokušava stvoriti tenzije u Moldaviji, a mnogi su analitičari upirali prstom u Moskvu. Najprije je 2022. na teritoriju Pridnjestrovlja bilo više eksplozija, što su neki protumačili kao pokušaj Rusije da uvuče zemlju u rat. Zatim je u ožujku prošle godine vlada Pridnjestrovlja optužila Ukrajinu da je pokušala ubiti predsjednika "republike" Krasnoselskog. Rusija i Pridnjestrovlje nisu teritorijalno povezane što eventualni ruski pokušaj aneksije ovog prostora čini znatno težim. No, Putin je govorio o tomu da je "Odesa ruski grad" što je mnoge navelo na strah da bi mogao pokrenuti novu ofenzivu na njega. A on se nalazi vrlo blizu Pridnjestrovlja.

POVEZANI ČLANCI: