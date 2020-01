Proputovali pola svijeta: Zaposlenici TZ Medulin na račun poreznih obveznika posjetili Dubai

Ako netko u Hrvatskoj 'zna što je benchmarking', onda je to novi direktor TZ-a i bivši šef medulinskog komunalca Enco Crnobori koji se trenutno sa 15-ak zaposlenika Turističke zajednice Medulin nalazi u Dubaiju na spektakularnom 10-dnevnom putovanju na račun poreznih obveznika. Objašnjenje ovog luksuznog izleta leži u ideji da se turistički znalci moraju pobliže upoznali i poistovjetili s nekim atraktivnim svjetskim odredištima, a ovo nije prvo daleko putovanje ove Turističke zajednice.

To je za Glas Istre potvrdio i bivši direktor Aldo Dobrovac koji je naveo gdje su sve zaposlenici putovali kako bi unaprijedili turističku ponudu Medulina.

- Kuba, Kambodža, Vijetnam, Tajland, Francuska, Italija, Madžarska, Bali! Ma nema gdje nisu bili! - izjavio je Dobrovac i dodao da se ovakva putovanja organiziraju već nekoliko godina. Logično, za bivšeg direktora Dubai nije nikakva iznimka jer 'svake godine se ide negdje drugdje'.

Glas Istre također navodi da Dobrovac baš i nije mogao pomnije pojasniti svrhu egzotičnih putovanja, a još manje kako se proživljena iskustva ili turizam Kube, Balija ili Kambodže uspijevaju preslikati na medulinsku rivijeru. Na pitanje što se u Medulinu promijenilo nakon puta na Kubu kazao je da je to 'teško komentirati'.

- To vam je isto kao kad idete u školu i onda naučite neko općenito gradivo i potom ga primijenite. Mislim da bi bilo dobro da o iskustvima koja su dobili na putovanjima pitate direktno članove Turističkog vijeća koji će vam moći reći kako im je to koristilo. To nije bilo ništa tajnovito. Radi se o javnim podacima koji su objavljeni na stranicama TZ-a - objasnio je i napomenuo da su se benchmarkingom koristili Japanci kada su obilazili tvornice po Europi 'kako bi vidjeli njihova iskustva'.

Enco Crnobori nije bio u mogućnosti prokomentirati ovaj benchmarking potez, niti Glasu Istre poslati specifikaciju troškova delegacije, ali se s edukativnog putovanja vraća u nedjelju nakon čega će sve pojasniti.