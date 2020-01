Zimovanje u kampu: mir i idila uz degustacije, roštilj, klizanje, bazen...

Opušteniju, pozitivniju atmosferu kakva vlada u kampovima – na kopnu ljeti, primjerice, u kampu Slapić uz Mrežnicu nedaleko od Duge Rese i zimi u Polidor Family Camping Resortu u Funtani pokraj Poreča, teško se može doživjeti igdje drugdje. S domaćinima, vlasnicima kampa ili osobljem koje vam je 24 sata na usluzi, ali i s gostima koji su za odmor odabrali boravak u svojim kamp-kućicama ili su odsjeli u luksuznim i sve popularnijim mobilnim kućicama, gotovo da ste u prijateljskim odnosima. Što god vam treba, nema problema, naći će, a susjedi u kampu, iako ste ponekad gotovo tik do njih, brinu svoju brigu, ali su uvijek raspoloženi i za zajedničku kavu, kuhano vino i ugodan razgovor. Nitko nikome ne smeta, dapače.

Kampovi nisu što su nekad bili. Ni približno. Mnogi će u Hrvatskoj na spomen kampa, a posebno zimi, začuđeno pitati: Što ćeš tamo zimi? Zar ćeš spavati pod šatorom, na podu? Što ćeš raditi? Odgovoriti na ta pitanja kod nas stranci znaju bolje od Hrvata, iako se i to polako mijenja. Kampovi su u Hrvatskoj sve popularniji, a kao i ostali dionici u turizmu, bilježe porast broja gostiju i noćenja iz godine u godinu.

– U Hrvatskoj su 2019. tijekom sezone bila otvorena 734 kampa, ukupnog smještajnog kapaciteta za 255.338 osoba. Od toga čak sedam kampova ima najviših pet, a njih 66 ima četiri zvjezdice i zajedno pokrivaju gotovo 50 posto ukupnog hrvatskog kapaciteta kampova. Ostvareno je oko 19,2 milijuna noćenja, čime kampovi pokrivaju oko 25 posto ukupnih noćenja i dolazaka turista u Hrvatskoj – podaci su kojima raspolažu u Kamping udruženju Hrvatske. No, osim u ljetnim mjesecima, kad se bez problema napune mali, ali i veliki kampovi koji primaju gotovo isključivo male gradove, s čak 12.000 smještajnih kapaciteta, kampovi su sve popularniji i zimi.

– Danas čak 13 kampova radi tijekom cijele godine, a prije desetak godina nismo imali ni jedan. U Europi postoji značajno tržište i interes za Hrvatsku tijekom cijele godine. Od kampova koji rade cijelu godinu po tri su u Istri i na Kvarneru, Dalmacija ih ima 6, dok je na kontinentu jedan. O njihovoj popularnosti dovoljno govori i to što je, primjerice, od 1. do 28. prosinca prošle godine ostvareno čak 46 posto više dolazaka i 30 posto više noćenja u odnosu na 2018., a to je samo nastavak trenda. Na sam Božić u kampovima diljem zemlje boravilo je 22 posto više gostiju u odnosu na 2018., a isti se trend nastavio i tijekom blagdana – pojašnjava Adriano Palman, direktor Kamping udruženja Hrvatske.

Foto: Snježana Bičak

Nikad nije dosadno

Što goste privlači u kampove zimi? Zapravo, puno toga. Postalo nam je to jasno već kada smo se približavali kampu Polidor kod Funtane, jednom od dva u Istri (drugi je u Vrsaru) koji su otvoreni cijele godine. Puni su i u vrijeme ove jače zime. Već na ulazu vlada domaća atmosfera – sve je okićeno kao u dnevnom boravku, djeca trče uokolo, a najviše ih je u igraonici u zajedničkoj zgradi, dok odrasli uživaju u sunčanom danu, piju kavu ili čaj u kafiću uz bazen, roštiljaju u krugu svoje kućice. I upravo ti gosti, a ovdje smo zatekli mahom Slovence i Nijemce, reći će vam da su domaćini ključ svega.

– Vraćam se u ovaj kamp svake zime od 2015., kad je otvoren, najviše zbog gostoljubivosti vlasnika. Nikad nije dosadno, a opet imate mir, idilu kakvu ljeti ne možete naći. Prijateljima sam pričao o ovom kampu i svake ih je godine s nama sve više u Polidoru. Da je još koji kamp otvoren u Hrvatskoj zimi, vjerujte, bilo bi gostiju, jer je kvaliteta smještaja i usluge na vrhunskoj razini. Dok smo tu, obilazimo vinare, maslinare, kupujemo lokalne proizvode, ostanemo nekoliko dana – kaže nam Mitja Troha, Slovenac koji je sa svojim mnogobrojnim društvom i ostalim gostima kampa uživao u degustaciji vina. Oliver Arman predstavio im je ponudu iz svoje vinarije Franc Arman iz Vižinade.

– Čak i više od proizvoda, vi danas gostu prodajete osjećaj, ugodu druženja, da se osjećaju dobrodošlo, ugošćeno, da se zajedno zabavljamo. Jedne smo godine u jednom kampu organizirali degustaciju i proslavu pola godine u lipnju. Prostor smo dekorirali skijama, a uvjet je bio da gosti dođu u skijaškim odijelima, pancericama. Bili smo puni, ljudi su uživali – kaže nam Oliver Arman.

Foto: Snježana Bičak

Giulia Ukušić, čija je obitelj vlasnik kampa Polidor, sa sestrom Federicom i tijekom zimskih je mjeseci sa svojim gostima za koje osmišljavaju sadržaje.

– Mitja i njegova ekipa već su nam prijatelji, k nama dolaze otkad smo otvorili. Radimo cijelu godinu i stalno smo puni. Ljeti imamo oko 300 gostiju, a zimi su nam kapaciteti za 200 do 250 gostiju. Ususret dočeku Nove imali smo 210 gostiju u kampu, a još ih treba doći.

Trudimo se stalno obogaćivati ponudu; tako smo organizirali doček Nove u kampu, imali smo degustacije vina lokalnih vinara, tombolu, nagradne igre za odrasle, malu tržnicu s proizvodima lokalnih OPG-ovaca, igraonice za djecu, gosti mogu unajmiti bicikle za obilazak okolnih mjesta, pa nam gosti, umjesto dvije do prije godinu dana, ove godine ostaju od četiri do šest noći – kaže nam Giulia. Obilazimo glamping šatore, odnosno glamping sobe koje im je napravila karlovačka tvrtka Drvona. Imaju i 22 mobilne kućice; konfort sa svojim roštiljem, premium s posebnim kutkom, odnosno ležajem za pse i delux s jacuzzijem. U svega 32 kvadrata stane sav luksuz koji vam treba. U tom kampu možete, u sklopu zajedničke zgrade, i tuširati psa. Veći kampovi, kažu nam sugovornici, imaju i hotele i frizere za pse i sve su to tražene usluge. Oko bazena u središtu kampa ljeti je prava gužva, posebno su sretni mališani jer se mogu spuštati niz tobogan, a odrasli popiti piće sjedeći u bazenu. Sada je to, zapravo, standardna ponuda svakog kampa. Plaža uz more s barom je na nekoliko minuta hodanja, a ljeti do nje vozi i vlakić. Boravak u kampu danas je vrlo luksuzan način odmora.

– Zimi dolaze gosti koji ne vole gužve, žele pobjeći od gradske gužve, to su uglavnom parovi i kad jednom dođu, vraćaju se. Od 210 gostiju kod nas, njih je 150 onih koji se stalno vraćaju. Hrvata ima jako malo, svega nekoliko obitelji. Domaći gosti još nisu osvijestili čari ovakvog ljetovanja ili zimovanja – kaže nam Giulia.

Na ulazu u mobilne kućice je i poštanski sandučić – u njemu ćete zateći svojevrsne novine u kojima su svi podaci o kampu i karta kampa i to na jeziku gosta, ali i svakoga dana “svježi” letak s vremenskom prognozom, rasporedom rada minitržnice u kampu, popisom događanja u okolnim mjestima, popis konoba u okolici...

Drugi po kvaliteti u Europi

– Kad govorimo o kvaliteti kampova, ima nekoliko elemenata kojima se ona mjeri – to su sanitarije, bogatstvo ponude u smještajnom dijelu, trgovačka i ugostiteljska ponuda, ponuda za slobodno vrijeme i animaciju te kupališna ponuda. Po analizi njemačkog ADAC-a, naši su kampovi drugi u Europi po kvaliteti, odmah nakon kampova Nizozemske, a prosjek kvalitete nam je čak 16 posto viši od prosjeka EU. Prosječna nam je cijena samo 3 posto veća od prosjeka EU, skuplji od nas su kampovi direktne konkurencije u Italiji i Španjolskoj, dok smo s Francuskom cjenovno izjednačeni – dodaje Adriano Palman.

Foto: Snježana Bičak

Ističe da je dodatna prednost cjelogodišnjih kampova i to da su snažni pokretači zimskog života neke destinacije. Budući da, za razliku od ljeta, pristup zimskog kampa prema gostima mora biti mnogo aktivniji i agilniji, pa moraju nuditi mnoštvo raznovrsnih proizvoda i usluga kako bi te goste privukli, animirali i zadržali, kampovima tu pomažu i lokalne sredine koje organizacijom advenata na otvorenom upotpunjuju ponudu. Primjerice, Advent u Poreču gastronomijom, klizalištem i drugim sadržajima, upotpunjuje ponudu tamošnjih kampova.

– Hrvatski kampovi imaju potencijal postati najkonkurentniji turistički proizvod na Mediteranu. Kamping udruženje Hrvatske to već godinama promovira i vjerujemo da ćemo do tog cilja zajedničkim naporima i doći. Svi podaci pokazuju da idemo u dobrom smjeru, da su postignuti veliki pomaci, ali puni potencijal u hrvatskom kampingu oslobodit će se samo rješavanjem pitanja turističkog zemljišta koje je preduvjet za daljnje investicije – smatra Adriano Palman, direktor Kamping udruženja Hrvatske.