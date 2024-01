VIDEO Zapalio se putnički avion u Japanu, spašeni svi putnici i članovi posade. Pet osoba nestalo

Zrakoplov Japan Airlinesa gori na pisti u tokijskoj zračnoj luci Haneda, a do požara je došlo nakon što se sudario s avionom japanske obalne straže. Na snimkama koje su objavljene vidi se kako je do požara došlo tijekom slijetanja aviona. Iako je zrakoplov potpuno izgorio, čini se da su svi putnici preživjeli nesreću. Japanski mediji javljaju kako je uspješno evakuirano gotovo 400 osoba. Naime, u zrakoplovu se nalazilo 379 putnika i članova posade.

Breaking: A Japan Airlines plane caught fire on the runway at Haneda Airport in Tokyo. pic.twitter.com/zoIVQu63Fh