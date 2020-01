Zapalio se naftni tanker: 'Čuli smo jaku eksploziju, evakuirali su nas'

Direkcija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) u srijedu je objavila kako je dobila informacije o tankeru koji gori sjeverozapadno od Šardžaha, jednog od emirata UAE-a.

- Čuli smo jako eksploziju i i vidjeli kako tanker "Zoja 1" gori. Bili smo blizu pa smo se morali odmaknuti jer nismo znali je li bio projektil ili neka greška na samom tankeru - rekao je Hrvat za 24 sata, koji se nalazi u Perzijskom zaljevu 19 milja od obale Sharjah Ujedinjenih Arapskih Emirata gdje je u srijedu bila eksplozija oko 13.15 po lokalnom vremenu.

Watch: Unconfirmed reports suggest an oil tanker is on fire near #Sharjeh port in #UAE in #PersianGulf waters. pic.twitter.com/OBZNN3swoq