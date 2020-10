'Zaključani' su 14 dana, a nikad više zaraženih

Ni potpuno zaključavanje nije lijek za koronavirus! Izrael je prije dva tjedna vratio potpunu karantenu (lockdown), no jučer je ipak zabilježio najveći broj zaraženih od početka pandemije. Vlada premijera Benjamina Netanyahua produljila je karantenu do kraja ovog mjeseca, a moguće je da ona potraje sve do iduće godine. Nema ni putovanja zrakoplovima.

Ne mogu slijediti kontakte

Brzo je donesen i zakon o zabrani javnih okupljanja, odnosno prosvjeda. Učinjeno je to tako da stanovništvo ne smije prosvjedovati na udaljenosti većoj od kilometra od svojeg doma. Policija u tu svrhu može primjenjivati silu te pisati novčane kazne. Sve je to još i dobro, Netanyahu je htio ograničenje na samo 200 metara od doma. No mnogi Netanyahua optužuju da je tek iskoristio situaciju da bi utišao prosvjede protiv svoje vlade. Razlozi su poznati, njegovo suđenje za korupciju i loše snalaženje u pandemiji. Jer, u srijedu je Izrael zabilježio gotovo devet tisuća novih zaraženih što je za zemlju s manje od devet milijuna stanovnika uistinu velik broj (kao da je u Hrvatskoj dnevno 4000 novozaraženih).

Izraelski novinar Amichai Attali u svojoj kolumni na portalu Ynet iznio je mišljenje da postoje samo dva načina da se pobijedi pandemija, a to su cjelovita suradnja građanstva ili beskompromisna policijska kontrola, no Izrael u ovom trenutku nema ni jedno ni drugo. Attali navodi i da je Izrael zemlja krajnosti, u kojoj je sve ili skandal ili festival, pa se razmišlja ili tako da će od koronavirusa pomrijeti svi pa je karantena nužna ili da je sve samo prijevara pa svi mogu tulumariti od sumraka do zore. Tamo, piše on, vole gledati prema Švedskoj, ali ne i prema Tajvanu, u kojem je 24 milijuna stanovnika, a tek 513 zaraženih i sedmero umrlih. "Disciplina jednostavno nije nešto prirođeno Izraelcima", piše Attali.

Naš ugledni molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban s ETH u Zürichu pretpostavlja da je u Izraelu zbog društvenih i religijskih običaja malo teže organizirati život tako da se održava distanca. - Zbog toga se pandemija proširila do stupnja kada je veliki problem slijediti kontakte i time kontrolirati širenje. Jednom kada se izgubi kontrola, zaustaviti daljnje širenje može se jedino globalnim ili lokalnim lockdownom. Međutim i za to treba nekoliko tjedana da se vide efekti. Tu se vidi da broj oboljelih može biti jako velik čak i u relativno maloj zemlji - komentira Nenad Ban. Osvrnuo se i na Hrvatsku.

- Za sada mi se situacija u Hrvatskoj čini relativno stabilnom, drago mi je da su određene mjere urodile plodom nakon ljetnog širenja. Jesen i hladnije vrijeme donijet će nam nove probleme, ali mislim da smo sve bolje upoznati s tim kako se bolest širi i kako je kontrolirati pa se nadam najboljem - misli naš znanstvenik. U tom kontekstu možda je i na nama uputno pročitati Attalijeve riječi da u Izraelu sada nema reda jer su svi izgubili strpljenje.

Prijetnje prosvjednika

"Nema discipline jer svatko misli da je pametniji od onoga tko je preporučio mjere. A definitivno nema društvene kohezije", navodi se u kolumni, u kojoj se autor slaže s time da red počne uvoditi policija, pa i teškim kaznama za one koji ne nose maske, ne drže se pravila ili krše samoizolaciju, inače Izrael čeka katastrofa prouzročena pandemijom. Izraelski list Haaretz objavio je jučer da je uhićen službenik ministarstva zdravstva zbog primanja mita u zamjenu za skidanje s liste za samoizolaciju. Ali taj list prenosi i prijetnje prosvjednika da će se za vikend Izrael "tresti".