Zahtjeve HZZO-u možete slati i elektronskom poštom

- U Jukićevoj se nitko ne javlja, a liječnici obiteljske medicine nisu pravovremeno informirani te ne znaju kako doći do potvrde liječničkog povjerenstva koja je potrebna za provođenje fizikalne terapije u kući - zavapila je danas poslijepodne Zagrepčanka čija je majka nepokretna i krajem tjedna istječe joj odobrenje za fizikalnu terapiju u kući. Obiteljski liječnik napisao je potvrdu za nastavak fizikalne terapije, no to odobrenje mora potvrditi povjerenstvo HZZO-a, a po mjestu stanovanja spada u ispostavu Zavoda u Jukićevoj.

Ona, međutim, već sutra može u Jukićevu, ali može isto tako elektronskom poštom poslati skeniranu dokumentaciju na adresu: pisarnica-zagreb@hzzo.hr

Naime, prostorije HZZO-a u Jukićevoj u ponedjeljak su bile onesposobljene uslijed manjih oštećenja od potresa u nedjelju, no u utorak kasno poslijepodne potvrđeno im je da od srijede mogu raditi. Od 25. ožujka, srijede, radit će i uredi u Mihanovićevoj i Branimirovoj, dok je direkcija u Margaretskoj najviše oštećena i zasad ne radi. Klovićeva nije ni bila oštećena.

No HZZO je još u petak pozvao osiguranike, a naročito one starije, da zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom bolešću COVID-19 privremeno odgode svoj dolazak u prostorije HZZO-a, a da svoje zahtjeve za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja podnesu elektronskim putem.

Za naknadu plaće osiguranika privremeno nesposobnih za rad zbog izolacije, zahtjev treba poslati putem mail adrese izolacija@hzzo.hr

Svi ostali zahtjevi i podnesci mogu se podnijeti prema adresi podnositelja na sljedeće mail adrese:

Prethodno, informaciju o tome koju dokumentaciju ili podatke je dodatno potrebno priložiti uz zahtjev za ostvarivanje pojedinog prava, kontaktirate HZZO putem jednog od kontakt brojeva na poveznici https://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/.Pritom valja navesti na koje se pravo zahtjev odnosi, kao i ime i prezime podnositelja zahtjeva, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), - kontakt telefon te u svrhu autentifikacije pošiljatelja scan ili fotografiju identifikacijskog dokumenta (važeće osobne iskaznice izdane u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, putovnice ili boravišne iskaznice za državljanina treće zemlje).

I putem sustava e-Građani i „Portala zdravlja“ mogu se dobiti informacije poput: podataka o izabranom doktoru obiteljske (opće) medicine, ginekologu, doktoru dentalne medicine, podataka o laboratorijskim nalazima, izdanim lijekovima i sl. Više informacija o u vezi usluga HZZO za e-Građane mogu s enaći na poveznici: https://www.hzzo.hr/e-gradani/hzzo-za-e-gradane/.