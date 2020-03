Zagreb zatresao večeras potres jačine 3,2 po Richteru

Zagreb je zatresao novi potres večeras u 20:49 novi potres.

Prema Europskoj sezmiološkoj službi, ovaj potres bio je jačine 3,2 po Richteru. Potres se dogodio na dubini od 10 kilometra i bio je udaljen 20 km od Zagreba

M3.2 #earthquake (#potres) strikes 20 km W of Zagreb - Centar (#Croatia) 22 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/GJNjXiVO8I