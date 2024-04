Zagreb Pride objavio gej kandidate na listama. Iskorak: 'Zgroženi smo ovakvim prisilnim autanjem!'

Nakon što je organizacija Zagreb Pride objavila popis LGBT kandidata i kandidatkinja koji su na listama za Hrvatski sabor, o svemu se oglasio i Iskorak, prva nacionalna udruga koja stiti prava LGBT zajednica u Hrvatskoj. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Zgroženi smo nedavnim autanjem LGBTI+ osoba bez njihova pristanka. Kroz naš rad dobro znamo da prisilno autanje može imati negativne posljedice na živote osoba, posebice na mentalno zdravlje, obiteljske i poslovne odnose, a nekada može ugroziti i same živote autanih osoba! Kao organizacija zalažemo se za prava LGBTI+ osoba, uključujući pravo na autonomiju, odnosno izbor kada i kome podijeliti svoj LGBTI+ identitet. Coming out često ima velike koristi za osobu i za društvo, međutim samo ta osoba može odvagnuti pluseve i minuse. Oduzimanje te slobode je neljudski čin.

Seksualni i rodni identitet ne mogu se utvrditi na temelju izgleda ili ponašanja. Primjerice, odlazak u gej noćni klub ne znači da je netko LGBTI+. Ovakve generalizacije temeljene na stereotipima su krive i ne doprinose dobrobiti LGBTI+ osoba. Seksualni identitet je povezan sa seksualnim ponašanjem, no ne radi se o istome. Seksualni i rodni identitet su duboko vezani uz vlastitu percepciju sebe. Pogrešno je pretpostavljati ili se oslanjati na tračeve.

Biti LGBTI+ osoba ne znači automatski biti zagovornik za LGBTI+ prava. Ponekad su same LGBTI+ osobe one koje nanesu štetu LGBTI+ zajednici, bilo to kroz prisilno autanje, održavanje stereotipa, nasilje ili političko djelovanje. Diskreditiranje političkih protivnika koristeći homofobiju kao instrument je jedan od primjera. U povijesti se nekada prisilno autanje koristilo kako bi se ukazalo na licemjerje određenih LGBTI+ osoba koje su se zalagale protiv LGBTI+ prava, no današnji kontekst u Hrvatskoj je drugačiji te postoje konstruktivniji načini rada za dobrobit LGBTI+ zajednice. Za početak pokušajmo više razumjeti i poštovati jedni druge.

Kako su mnoge LGBTI+ osobe naši/e članovi/ice ili korisnici/ice naših usluga, važno nam je reći da maksimalno radimo kako bismo zaštitili njihovu privatnost i sigurnost. Iako pružamo podršku procesu coming outa, radimo to samo ako to osoba želi, a kroz pravno savjetovanje možemo pružiti zaštitu u situacijama kada dođe do narušavanja prava", priopćili su.

Podsjetimo, Zagreb Pride u subotu je objavio 'Predizborni LGBT kompas' odnosno popis političara koji su homoseksualne orijentacije. Iako na tom popisu ima političara koji su poznati LGBT aktivisti, ima i onih koji se nisu sami javno izjasnili o svojoj seksualnoj orijentaciji.

