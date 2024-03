"Zadarski Fritzl" koji je u 15 godina 1500 puta silovao kćer tvrdio da nije otac ni njoj ni djetetu koje je rodila

Već sedam godina je u zatvoru jer služi kaznu od 30 godina zatvora i to zbog jednog od najgrozomornijih zločina - više od 1500 puta je silovao svoju kćer, a ta strahota je počela kada joj je bilo 12 godina. Djevojčica je s njim ostala trudna, rodila je jednom, dva puta je pobacila, a zbog svega što joj se događalo pokušala se i ubiti. Osim nje, silovao je i kćer koju je rodila. Prvotna kazna koja je 58-godišnjaku izrečena 2017. bila je maksimalna. Bio je osuđen na 40 godina zatvora. Godinu dana kasnije, Vrhovni sud mu je kaznu umanjio za 10 godina, jer prvostupanjski sud prilikom donošenja nepravomoćne presude, nije primijenio zakon koji je blaži za optuženika, što je sudska praksa.

No kako tijekom suđenja na Županijskom sudu u Zadru, tako i tijekom žalbenog postupka na Vrhovnom sudu, 58-godišnjak, kojeg su mediji prozvali "zadarskim Fritzlom" tvrdio je da kćer koju je silovao 1500 puta nije njegova. Odnosno da joj on nije biološki otac. Tvrdio je i da nije biološki otac djetetu koju je silovana djevojka rodila. Sudovi mu nisu vjerovali ni tada, a ni kasnije kada je tražio obnovu postupka, koristeći istu argumentaciju. Zahtjev za obnovom postupka podnio je Županijskom sudu u Zadru, koji mu je u siječnju 2024. zahtjev odbio. Nakon toga, s istom argumentacijom, 58-godišnjak se obratio Visokom kaznenom sudu (VKS). No VKS je potvrdio odluku Županijskog suda u Zadru, odbivši zahtjev za obnovom postupka.

- Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra kako je prvostupanjski sud pravilno i osnovano odbacio zahtjev osuđenika za obnovu kaznenog postupka uz valjano obrazloženje da osuđenik u svome prijedlogu ne iznosi nove činjenice niti podnosi nove dokaze, koji bi bili prikladni da prouzroče oslobođenje od optužbe ili osudu po blažem zakonu te, iako to izrijekom ne navodi, to se odnosi i na navedeni nalaz bolnice, jer se tim nalazom pokušava osporiti činjenica očinstva osuđenika. Prvostupanjski sud već ranije je donio meritornu odbijajuću odluku po takvom zahtjevu osuđenika koja je potvrđena odlukom ovoga suda jer iz rezultata oba biološka vještačenja s 99,9999995 % vjerojatnosti proizlazi da je on otac - navodi se u odluci VKS-a.

"Zadarski Fritzl" se po više točaka optužnice teretio da je svoju najstariju kćerku 15 godina, od njene 12 do 28 godine, prisiljavao na spolne odnose i pritom je svih tih godina fizički i psihički zlostavljao suprugu i njihovo šestoro djece. Kao žrtva sustavnog seksualnog zlostavljanja njegova najstarija kćer je još kao maloljetnica rodila dijete, a u dva navrata je pobacila. Kada joj je bilo 15 godina, pokušala se i ubiti.

Nadalje, 58-godišnjak se teretio da se prema svojoj kćeri, drugoj djeci i supruzi odnosio kao prema privatnom vlasništvu i objektima tretirajući ih bestijalno, kao stvari, a ne živa bića i ljude. Sve te strahote događale su se od 2001. do 2016. Tertio se i da je silovao, više puta i dijete koje je rodila kćer koju je silovao godinama. Optužen je bio i da je jednom prigodom nakon verbalnog napada i fizički nasrnuo na svoju suprugu.

Ona je pobjegla od kuće i otišla kod svoje majke, ali je on došao po nju, izbacio je iz majčine kuće mlateći je i vrijeđajući je da je kurvetina, da ga vara s drugim muškarcima. U jednom trenutku bacio ju je u zid i počeo pljucati po njoj na što se nesretna žena zaletjela pod automobil u namjeri da se ubije. Kad je on to vidio, počeo joj se ispričavati, doveo je do stana i silovao na osobito ponižavajući način.

Osim što je silovao kćer i suprugu, 58-godišnjak je fizički i psihički godinama maltretirao, tukao i zlostavljao i ostalu djecu, jednog je sina udario peglom u glavu, jednu je kćerku gađao velikim kamenom, tukao ih je nogama i rukama do krvi, čak su ga članovi obitelji zatekli golog u krevetu s maloljetnom kćerkom koju je dobio iz nasilnog odnosa s najstarijom kćerkom.

Za sve se doznalo kada je jednu od zlostavljanih djevojka dečko uspio ohrabriti i nagovoriti da sve prijavi policiji, pa je 58-godišnjak uhićen u ljeto 2016., a godinu kasnije je bio osuđen. Tijekom suđenja se branio da su to sve laži i da to nisu njegova biološka djeca, no biološkim vještačenjem je potvrđeno da je najstariju kći koju je tijekom 15 godina silovao više od 1500 puta dobio u braku sa zlostavljanom suprugom.