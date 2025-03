Zadar optimistično uoči sezone: 10% više dolazaka prošle godine. Nijemci prednjače, Hrvati odmah iza

PAPRENI IZNOSI

Ovo su kazne za vlasnike stanova koji ne poštuju pravila: Neke prekršaje platit ćete i 5500 eura

Iznajmljivanje stana bez suglasnosti suvlasnika košta pravne osobe od 2000 do 10.000 eura, a fizičke od 1000 do 5500 eura. Za kratkoročni najam treba pisana suglasnost dvije trećine suvlasnika, plus odobrenje susjeda čiji zidovi, podovi ili stropovi graniče s tim stanom.