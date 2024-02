Reakcije na vijest o zabrani koncerta A. Prijović: 'Ne bih se kladio da gradonačelnik nije njezina publika…'

Je li gradonačelnik Zadra Branko Dukić zabranio koncert Aleksandre Prijović u dvorani Krešimira Ćosića? Nakon napisa u Indexu taj su sadržaj, uz naslov "skandal" i "neće Srpkinju u svojoj dvorani", prenijeli Vučićevi mediji u Srbiji poput izrazito protuhrvatskog opskurnog tabloida Informera.

Večernji list uputio je upit za komentar gradonačelniku Zadra Branku Dukiću i odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. Prema saznanjima Indexa, Aleksandra Prijović, koja je nedavno napunila pet zagrebačkih Arena, u Zadru je trebala nastupiti u svibnju. Prema tim navodima, zabrana koncerta pravdana je rasprodanom dvoranom iako to navodno nije točno. Ima li saznanja o ovim navodima i je li uopće trebalo doći do koncerta Aleksandre Prijović, pitali smo i predsjednika gradskog vijeća Zadra Marka Vučetića, oporbenog HDZ-ovom gradonačelniku koji tvrdi da je logično da gradonačelnik čija je stranačka opcija izglasala gradski proračun, a on ga je potom blokirao, zabranio i održavanje koncerta za kojim očito postoji zainteresirana publika.

- No ne bih se baš kladio da u tu publiku ne spada i sam Dukić. Izborna je godina, Zadar je grad isforsiranog hrvatstva koje udovoljava svim kriterijima šunda pa bi bilo nezgodno da u takvom gradu koncert Aleksandre Prijović posluži kao istinska, unutarnja legitimacija duše Dukićeveg biračkog tijela. To je biračko tijelo koje podržava šund hrvatstvo. Sjetimo se debakla s koncertom Rite Ore na koji nitko nije došao. Dukić bi, da vodi računa o proračunskim sredstvima kao što ne vodi, dopustio da Aleksandra Prijević u Zadru ima nekoliko koncerata te da se tako napokon riješi dug nastao zbog preplaćenog i neposjećenog koncerta Rite Ore, nastao kao posljedica megalomanskog kompleksa koji se razvio kod jednog provincijalnog direktora lokalne turističke zajednice. Publika je ta koja ima legitimitet bojkotirati neki koncert. Time se gradonačelnici ne bave - istakao je predsjednik gradskog vijeća Zadra Marko Vučetić.

Inače, gotovo istodobno s informacijom da je u Zadru zabranjen koncert Aleksandre Prijović, objavljeno je i da u Zadar krajem travnja, u jednu od najposjećenijih konoba, dolazi Saša Matić, pop folk pjevač iz Srbije. Karte su u prodaji i interes je ogroman.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Aleksandra Prijović rasprodala još jedan koncert u Osijeku: 'Hvala vam!'