'Za svjedoke protiv mene uzeli su kriminalce i zlostavljače'

Iznoseći svoju obranu, Smiljana Srnec okomila se danas na svjedoke. Nazvala ih je osobama s kriminalnim dosjeima, dokazanim zlostavljačima, ljudima koji su ilegalno prebacivali migrante... Ne razumije zašto su, rekla je, ispitani svjedoci koji su nju i sestru slabo poznavali ili ih nisu poznavali uopće.

Smiljana Srnec tvrdi da je lagao i svjedok koji je rekao da su on, Smiljana i njezin suprug jednom zajedno išli u šoping u Mađarsku, te da je primijetio da je Smiljana umjesto svojih osobnih dokumenata, ponijela sestrinu osobnu iskaznicu i putovnicu. Kad ju je upitao zašto nosi sestrine dokumente, odgovorila mi je da su - slične. No, Smiljana tvrdi da ona i suprug nikad nisu s tim svjedokom išli u Mađarsku. Nije joj jasno, rekla je Smiljana, zašto su ispitani svjedoci govorili to što su govorili.

– Ne znam zašto nisu ispitani nepristrani svjedoci koji su mogli reći sasvim druge stvari – rekla je Smiljana Srnec (46) koja je na suđenju za ubojstvo sestre Jasmine Dominić (23) u ljeto 2000., danas odlučila iznijeti svoju obranu, ali ne i odgovarati na pitanja, čak ni na ona koja bi joj postavio njezin branitelj. – Želim reći da nisam kriva, nisam ubila svoju sestru! – rekla je i kroz plač dodala da joj sestra nedostaje, da su bile u dobrim odnosima i da su si pomagale.

VIDEO: Obrana Smiljane Srnec: "Nisam kriva! Nikome od svoje obitelji ne bi naudila nikako."

– Voljela sam je i uvijek ću je voljeti – rekla je kroz suze.

Tvrdi da svjedoci nisu govorili istinu, a posebno se okomila na ujnu koja je na svjedočenju rekla da su se sestre znale posvaditi i potući, da je Smiljana bila više prevrtljiva, dok je Jasmina bila više na strani istine i pravde.

– Svi obiteljski odnosi s mamine strane poremećeni su otkad znam za sebe – napala je ujnu Smiljana čitajući obranu s papira.

– Nek’ govori kaj god hoće – rekla nam je kratko ujna kad smo je nazvali za komentar Smiljanine obrane.

Smiljana je, nadalje, ispričala da su škrinju staru 32 godine u petak 15. veljače prošle godine zajednički odlučili ukloniti iz hodnika u obiteljskoj kući u Palovcu jer “više nije bila funkcionalna”. Pomagali su joj kći Katarina i njezin dečko David Balent. Dogovorili su odvoz za ponedjeljak.

– Trebali smo je pogurati, ali bilo je vrlo malo prostora ispod stuba. Nije se mogla otvoriti i bila je vrlo teška. David ju je pokušao sam pomaknuti, ali smo mu Katarina i ja pomagale pogurnuti je. Ja sam dodavala daščice koje smo podmetali da je lakše pomaknemo. Uspjeli smo je pomaknuti uz velike teškoće. Počeli smo je prazniti u petak, ali s obzirom na veliku količinu leda nismo mogli, već smo nastavili u subotu. Ostalo znate – kazala je S. Srnec.

VIDEO: Suđenje Smiljani Srnec: Prvi put u javnosti su prikazane fotografije škrinje u kojoj je nađeno tijelo njene sestre.

Te subote kći Katarina i njezin dečko u škrinji su pronašli tijelo i počelo se raspletati klupko i na vidjelo je izašla tajna skrivana punih 19 godina. Kako nije htjela odgovarati na pitanja, ostalo je nepoznato kako to da 19 godina nije u škrinji u kući u kojoj je živjela vidjela tijelo, a nije odgovorila ni na pitanje zašto je nakon ljeta 2000. govorila da je u kontaktu s Jasminom i kako su ti kontakti izgledali. Podsjetimo, Jasminin nestanak prijavljen je tek 2005., i to tek kad je majka u kući pronašla Jasminine osobne dokumente koji su istekli 2003.

– Ne želim odgovarati za nešto što nisam učinila. Ne želim biti žrtva i ne želim da žrtve budu moja djeca. Oni su već sad postale žrtve. Ne želim to biti i da to budu i moja djeca samo zbog nečije pokvarenosti, zlobe, laži, a može biti i nekih ambicija. O drugim stvarima ne bih željela govoriti i neću odgovarati na pitanja – odbacila je Smiljana optužbe da je ubila sestru i tijelo sakrila u zamrzivač.

Osvrćući se na materijalne dokaze, rekla je da je moguće da se njezin otisak našao na crnoj vreći jer ju je ona kupila i držala u kućanstvu, isto kao i čarape koje su ona i sestra koristile. Požalila se i na postupanje policije i nestanak podataka o poligrafskom testiranju 2006. koje je obavila, iako u policiji tvrde da ga je odbila.

– Pisali su da nisam pristala na poligraf, a ja sam dva sata provela na poligrafskom ispitivanju i mogu točno opisati kako je izgledala ta prostorija – dodala je.

Nju i supruga Ivana Srneca ispitali su policajci i 2015. Tvrdi da su je ucjenjivali, pokušavali okrenuti protiv roditelja i supruga rekavši da je imao neke veze s njezinom sestrom. Nije zadovoljna ni načinom na koji je provedeno njezino psihijatrijsko i psihološko vještačenje.

– Ja sam zapravo bila prisiljena pravdati se i ispričavati se. Suočavali su me s izjavama svjedoka, na konziliju su mi postavljali pitanja na temelju nekih članaka iz novina, a to je sve bila laž – dodala je. Kako su psihijatar i psiholog dali uvjetna mišljenja dok ne iznese svoju obranu, što je sad i učinila, sud će zatražiti dopunsko psihijatrijsko-psihološko vještačenje. Policija će se, pak, očitovati o Jasmininu mobitelu koji je, navodno, aktiviran 2001. Ispitat će se i neki svjedoci. Suđenje će se nastaviti 24. lipnja.