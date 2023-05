Za sprječavanje štete od divljači osigurano dodatnih 530,8 tisuća eura

Ministarstvo poljoprivrede udvostručilo je iznos za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. Zbog velikog interesa, planirana svota povećana je za 530.891 eura (4 milijuna kuna), odnosno na više od milijun eura. "Dodatna sredstva osigurana su kako bi se postigao cilj, a to je sprječavanje šteta od divljači na području Hrvatske te smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači", ističu.

Na temelju Javnog natječaja za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. do sada je dodijeljeno 303.347,12 eura ili 2.285.564,71 kuna poljoprivrednicima i lovoovlaštenicima za tu namjenu. Natječaj je otvoren do raspodjele preostalih sredstava u iznosu od 758.435,34 eura (5.714.435,29 kuna), a najkasnije do 15. listopada 2023.

