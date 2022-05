Za smrt 20-godišnje studentice na zebri optužena dvojica mladića

Dvojica mladića u dobi od 22 i 21 godine optuženi su za nesreću u kojoj je lani na zebri kod Studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu poginula studentica Petra J. (20). Obojica mladića optužena su za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, a optužnicu je protiv njih podiglo ODO Zagreb.

Prema optužnici, 22 -godišnjak se tereti da je 26. lipnja 2021. u 00.36 upravljao motociklom marke Honda vozeći južnom kolničkom trakom Jarunske ulice u smjeru sjeveroistoka. Približavao se obilježenom pješačkom prijelazu pri čemu nije vozio brzinom kojom ne ugrožava pješake, odnosno tako da može zaustaviti svoj motocikl kako bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Istovremeno je, tereti ga se, prešao motociklom preko uzdužne neisprekidane crte na kolniku, koja dijeli kolnik dvije kolničke trake, na sjevernu kolničku traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Pretjecao je vozilo kojim je upravljao 21-godišnjak te još jedno vozilo, koji su se ispred njega zaustavljali ispred obilježenog pješačkog prijelaza. Pretjecao je, a da se nije uvjerio može li to učiniti tako da bude sigurno za ostale sudionike u prometu.

Što se tiče 21-godišnjaka, on se tereti da je u trenutku kada ga je motocikl pretjecao, upravljao Audijem te je počeo obilaziti vozilo koje se zaustavilo ispred njega. Učinio je to, a da se prethodno nije uvjerio može li to učiniti, a da ne ugrozi ostale sudionike u prometu. Zbog takve vožnje, 21-godišnjak je vozilom počeo prelaziti uzdužnu isprekidanu crtu na kolniku koja dijeli kolnik na dva dijela, dok je 22-godišnjak motocikl usmjerio bliže sjevernom rubu kolnika uslijed čega je prednjim dijelom motocikla naletio na pješakinju koja je prelazila kolnik Jarunske ulice preko obilježenog pješačkog prijelaza u smjeru sjevera. Petra J. je od siline udarca poginula na licu mjesta.