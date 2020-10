Za projekt RCGO-a Piškornica bespovratnih 313 milijuna kuna

Potpisan je ugovor o dodjeli 313,7 milijuna kuna bespovratnog EU novca za projekt Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica. Time su stvoreni uvjeti za izgradnju centra u kojem će se zbrinjavati otpad s područja Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije, u kojima živi oko 515.000 stanovnika. Izgradnjom pretovarnih stanica u Varaždinu i Zaboku te nabavom mobilne opreme omogućit će se uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom. Ugovor su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić i direktor tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske - Piškornica Mladen Ružman. Ukupna vrijednost projekta je 448,2 milijuna kuna, od čega EU osigurava 69,9 posto, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 20 posto, dok će četiri županije i Općina Koprivnički Ivanec, na čijem se području centar nalazi, osigurati preostalih 10 posto.

- Odgovornost za učinkoviti sustav gospodarenja otpadom je na svima nama. Na Ministarstvu, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županijama, gradovima, općinama i građanima. 2019. godinu smo završili sa šest posto više odvajanja nego što je bilo krajem 2018. godine. Takav napredak nije zabilježen do sad u Hrvatskoj, a rijetki su takvi rezultati i u EU na razini jedne godine. To pokazuje da ako svi zajednički radimo i ulažemo napore, možemo ostvariti rezultate - rekao je ministar Ćorić. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će osigurati dodatnih 89,7 milijuna kuna kako bi se zaokružila financijska konstrukcija ovog strateški važnog projekta.

Tehnologija obrade otpada je kombinacija mehaničko-biološke obrade, a ukupni kapacitet MBO postrojenja planiran je na 99.877 tona godišnje. Tehnologija obrade je, prema riječima varaždinskog župana Radimira Čačića, drugačija od one u centrima Marišćina i Kaštijun. - Ovdje će se otpad obrađivati u zatvorenim halama, a zrak će se prije ispuštanja pročišćavati na vrećastim filterima, ispiračima zraka i biofilterima. Sustav je moderniji, najmoderniji koji Europa može dati. Nije jeftin, ali očekujemo da će dati rezultate koje su projektanti predvidjeli. U Varaždinu će biti izgrađena pretovarna stanica, kao i u Zaboku. Kad završi cijeli projekt, a bit će to za otprilike tri godine, očekujem i konačno rješenje, a to su spalionice, što je zadatak države - istaknuo je Čačić.