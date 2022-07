Vučić: Što bi bilo u EU-u da izmislimo da je Plenković tukao zarobljenike? Kakav bi to skandal bio?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je u Šapcu most preko Save u okviru projekta izgradnje autoceste Ruma-Šabac. Vučić je tamo govorio i neuspjelom dolasku u Jasenovac.

- Što mislite zašto su u javnost puštali one sramotne priče iz Petrinje želeći me uplašiti, da kažem da mi ne pada napamet ići u Jasenovac? Pogledajte tajming. Što bi bilo u EU-u da izmislimo da je Plenković tukao zarobljenike i radio ne znam što, kakav bi to skandal bio? Oni su to ne samo izmislili, nego osmislili cijelu akciju misleći da će moći proizvesti učinak kod mene, uplašiti me da ne tražim odlazak u Jasenovac - kazao je Vučić, prenosi N1.

- Što se tiče njihovih tabloida punih Srba koji hvale Dubrovnik, Rovinj i drugo, u pravu su ljudi, imaju ih pravo hvaliti, a mene ne zanima ni Dubrovnik ni Rovinj i ne sramim se to reći usprkos desetinama tisuća Srba koji samo o Dubrovniku i Rovinju pričaju - rekao je Vučić.

Kazao je kako njegov posao nije 'dodvoravati se ovdje nikome, a tamo još manje'.

- Za mene je u Hrvatskoj važan Jasenovac, Jadovno, Smiljane… To je ono kad su Teslu proglasili Hrvatom iako s hrvatskom veze nema. Kao da mi kažemo da smo nastavljači Zapadnog rimskog carstva jer imamo 17, 18 rimskih imperatora koji su rođeni na teritoriju Srbije, nemojte molim vas - rekao je.