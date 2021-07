Vučić pod pritiskom – je li se susretao s Veljom Nevoljom

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pod sve je većim pritiskom zbog Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja. Sve mu je manji prostor u kojem se može braniti od tvrdnji da ne samo da je okrutnog vođu navijača Partizana, Grobara, sretao nego i da ga je dobro poznavao, odnosno s njim surađivao. A to je rezultiralo infiltracijom državnih struktura iza koje stoje Belivuk i njegovi suradnici.

U petak je objavljeno još fotografija Velje Nevolje i tragova zvjerstava koje je počinio on ili netko od ljudi iz njegove skupine. Novi je problem za predsjednika Srbije nastao nakon što je na portalu Mreže za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK, neprofitne nevladine organizacije istraživačkog novinarstva, objavljen transkript svjedočenja Veljka Belivuka u srbijanskom tužiteljstvu. U tom iskazu Velja Nevolja rekao je da nije kriminalac, nego “vođa navijača” te da nije odgovoran ni za kakva ubojstva, otmice i krijumčarenje narkotika. No na pitanja o tome ipak nije želio odgovarati, ali rekao je nešto drugo. Naime, otkrio je pojedinosti o svojim odnosima s ljudima iz vlasti.

Uloga Ace Rošavog

– Odlučio sam lijepo reći sve o svom odnosu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom policije Aleksandrom Vulinom, Vučićevim bratom, prijateljima, kumovima i svim ostalim političarima koji su od nas tražili usluge, a sada se prave da se ne poznajemo i peru ruke od nas – počeo je Belivuk iskaz od kojega se sada trese Srbija. U tom polusatnom saslušanju nabrojio je i usluge koje je činio za Vučića i njegove ljude te naveo i imena članova Srpske napredne stranke s kojima se viđao. Kontakt je sa samim Vučićem održavao najviše posredstvom huligana Aleksandra Vidojevića znanog kao Aca Rošavi, koji je prijatelj Vučićeva sina, ali se s predsjednikom Srbije doista i vidio nekoliko puta. Prijeti da će javnosti otkriti još detalja ako se, kako je rekao, “neki ljudi ne opamete”. I u samom KRIK-u navode da je teško ili nemoguće reći što je točno od onoga što je Belivuk rekao u tužiteljstvu. Međutim, ima detalja koji se poklapaju s prijašnjim pretpostavkama, poput uloge njegove grupe u suzbijanju prosvjeda. Izostala su, međutim, imena s kojima se Belivuk prije dovodio u vezu. Da je doista lako moguće kako u svemu ovome ima istine, svjedoči reakcija Aleksandra Vučića i njemu bliskih ljudi.

– Dokaže li se da sam se vidio s njima, spreman sam ponuditi ne samo to da ću se skloniti s ovog mjesta nego i doživotno biti iza rešetaka i platiti troškove svakog dana provedenog u zatvoru – rekao je već u četvrtak Vučić u Kragujevcu. U nastavku je rekao da je ponosan što su pripadnici tog kriminalnog klana izabrali baš njega za najvećeg protivnika i najavio da će u sljedećih 48 sati ponuditi javnosti dokaze koji će baciti novo svjetlo na sve iznesene optužbe te koji će uputiti na stvarne političke veze kriminalaca. Danas je doista i zakazan nastup Aleksandra Vučića na televiziji Pink u 21 sat, gdje se očekuje da on doista da svoju verziju navodnih odnosa s Belivukom, odnosno čvrsto demantira da su oni postojali. Oglasila se i Ana Brnabić, premijerka Srbije, koja je rekla da nije vidjela originalan iskaz Velje Nevolje jer je on tajan, ali procijenila je da je cilj te priče rušenje Aleksandra Vučića pod svaku cijenu. Za nju je indikativno to što je Belivuk o Vučiću i obitelji govorio samoinicijativno. Kao što i nakon svega izjavljuje ne samo da nije ubojica, ni kriminalac, ali kada “samoinicijativno” krene optuživati ljude iz SNS-a, tajkunskoj opoziciji i njihovim medijima postaje vjerodostojan izvor, kako je napisala na Twitteru. Brnabić je rekla i još jednu zanimljivu činjenicu.

Brnabić u obrani Vučića

– Spomenuo je pet ljudi iz vlasti i zaštitio direktno određene ljude, npr. Dijanu Hrkalović. I to je bit, to kako je reagirala opozicija i njihovi mediji. Vidjeli smo sinoć i da ga je instruirao njegov odvjetnik i mafijaški consigliere – kazala je Brnabić. Ovdje ona misli na Dejana Lazarevića, odvjetnika kojeg Vučiću skloni mediji proglašavaju mafijaškim consigliereom, kao da se radi o filmu “Kum”. Prema njima, on je taj koji je savjetovao Belivuka da lažno optuži Vučića i kako da to efikasno učini. Dijana Hrkalović žena je koja je u policiji Srbije ostvarila munjevitu karijeru tijekom koje je u nekoliko godina došla do samog vrha tamošnjeg MUP-a, do pozicije državne tajnice, da bi potom bila dovedena u vezu s Belivukom i drugim s njim povezanim kriminalcima te joj se istom brzinom karijera urušila. Jedno je vrijeme potpuno nestala iz javnosti, da bi se pojavila tek nedavno. Belivuk je ponudio odgovor na ova pitanja. – Dijana je imala protiv nas ne znam ni ja što, skidala je (naše) žene do gole kože pri svakom pretresu. On je rekao da i oni imaju veliki problem, da je Dijana veliki neprijatelj porodice Vučić i da ne znaju kako to riješiti – rekao je.

I nastavio je o tome na koji se način komuniciralo s Aleksandrom Vučićem kao i zadacima koje je dobivao.

– Vidojević mi je rekao da Šef, tako smo zvali Vučića, ima veliki problem na Partizanovoj tribini, koji je nastao zbog mog odlaska u pritvor 2016. Da Andrej, Aleksandrov brat, ima kontrolu nad navijačkom grupom Alkatraz, ali da oni nemaju snage ništa tu iznijeti, da kontroliraju i dio tribine navijača pod nazivom Kimijevci, ali da oni samo troše novac i ne pridonose ničemu, da zapravo nemaju nikakvu kontrolu. Ideja je bila da se napravi nova navijačka frakcija koja će sve to ujediniti kako bi situacija bila kao na Zvezdinu stadionu. (…) Mi smo to i napraviil – rekao je Velja Nevolja.

VIDEO Policija savjetuje što morate učiniti da ne postanete žrtva provale!