Vrućine se nastavljaju: Krajem vikenda počinje prvi ovogodišnji toplinski val opasan za zdravlje

Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, a vjetar će biti većinom slab što će pridonijeti osjećaju sparine. Utjecaj anticiklone malo će oslabjeti, no nastavit će se dotok vrućeg zraka sa sjevera Afrike.

Jutro u Slavoniji i Baranji bit će sunčano, a tijekom dana uslijedit će razvoj oblaka. Postoji mala vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak, uglavnom u blizini gora. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 17, a najviša dnevna do 33 stupnja. Uz slične vrijednosti temperature, i u središnjoj će Hrvatskoj subota biti vruća, piše HRT.

Znatnijeg vjetra neće biti ni na zapadu zemlje, ali će na obali i otocima poslijepodne popuhivati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U gorskoj će Hrvatskoj popodne povremeno biti jačeg razvoja oblaka, lokalno i izraženijih pljuskova te grmljavine.

Dalmacija će u subotu biti sunčanija, a zapuhat će umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, od sredine dana na udare povremeno i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 u unutrašnjosti do 22 na obali, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja.

Na krajnjem će jugu dnevna temperatura biti malo niža, ali će vedrog neba biti najviše. More će biti umjereno valovito, no do ponedjeljka raste vjerojatnost za poslijepodnevne, lokalne pljuskove.

Kraj vikenda će bit zabilježen kao početak prvog ovogodišnjeg toplinskog vala opasnog za zdravlje. Slično i na Jadranu iako će na obali vrućina biti malo podnošljivija zbog povremeno umjerenog jugozapadnog vjetra i juga.