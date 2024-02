Vrijeme narednih dana će biti promjenjivo, meteorolozi otkrili kad stiže zima

Vrijeme posljednjih dana karakterizira temperature više za ovaj dio godine, kao i promjenjivo vrijeme s oblačnih i sa sunčanim razdobljima dok u pojedinim dijelovima Hrvatske dolazi do povremene mjestimične kiše. Građani mogu očekivati od utorka umjereno, gdjekad i jako jugo s olujnim udarima, a na sjevernom dijelu lokalno i bura. Meteorolozi smatraju kako neće biti ništa od zime do kraja veljače, te vjerojatno do iste neće doći ni u prvom tjednu ožujku.

"U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, ujutro gdjegod i maglovito. Vjetar slab, od sredine dana mjestimice i umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 4 do 6 °C, a najviša između 16 i 18 °C. Središnja Hrvatska malo svježija i ujutro barem djelomice sunčana, no ponegdje može kratkotrajno biti magle. Zatim postupno sve više oblaka, uglavnom visokih. Popodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak", kazala je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. za HRT.

Vjerojatnost za kišu raste prema večeri i u noći uz porast naoblake, osobito u Istri. Kad je riječ o temperaturi, najniža će biti u gorskoj Hrvatskoj od 0 °C pa sve do 9 °C na otocima sjevernog Jadrana. Očekuje se kako će najviša temperatura u Hrvatskoj dosezati od 12 do 16 °C.

Vrijeme do kraja tjedna

Državni hidrometeorološki zavod objavio je kakvo vrijeme očekuje sutra.

Foto: DHMZ

"Promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, a dulja sunčana razdoblja očekuju se uglavnom na istoku. Mjestimična kiša bit će češća na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u drugom dijelu dana ponegdje i olujno. Najniža temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna većinom između 13 i 18 °C", navode.

Za utorak je proglašen žuti meteoalarm zbog vjetra u sljedećim regijama: Riječka, Splitska, Dubrovačka, Zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal, Sjeverna, Južna i Srednja Dalmacija.

Foto: DHMZ

Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a navela je detalje vremena koje nas očekuje u narednim danima.

"U nastavku novog tjedna i dalje iznadprosječno toplo, većinom i toplije nego u ponedjeljak", navodi meteorologinja i dodaje kako će vrijeme biti promjenjivo, povremeno i uz mjestimičnu kišu, koja bi mogla biti češća u pretežito obilan četvrtak.

"Kiše će osobito biti u južnijim kopnenim područjima te na Jadranu. No, oborina će većinom biti manje obilna nego proteklih dana. Od utorka ponovno vjetrovitije nego u ponedjeljak - uglavnom zbog juga - jakog, na udare i olujnog, a na sjevernom Jadranu i dijelu srednjeg - puhat će i bura.", prognozirala je za HRT Klemenčić Novinc.

