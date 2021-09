Vrhovni sud slučaj Novinarskog doma vraća na ponovno suđenje: 'Ovo je velika pobjeda'

Vrhovni sud prihvatio je reviziju Hrvatskog novinarskog društva (HND) te je ukinuo presude zagrebačkog Općinskog građanskog suda i Županijskog suda kojima je HND trebao isplatiti tužitelju Stečajnoj masi UTT Europa u stečaju iznos od 2,5 milijuna kuna. Prema odluci Vrhovnog suda, postupak se vraća na ponovno suđenje. Vrhovni sud utvrdio je kako je u postupcima nižestupanjskih sudova došlo do povreda zakona i da su neke bitne činjenice ostale neutvrđene.

- Ovo je velika pobjeda HND-a kojem je u jednom trenu prijetila opasnost da ostane bez imovine, a ovom ej odlukom Vrhovnog suda spriječena otimačina naše imovine. Novinarski dom nije samo obična zgrada, on je puno više od zgrade, on je simbol naše profesije. Sretni smo jer se sad pokazalo da je aktualno vodstvo HND-a vuklo prave poteze u posljednje tri godine. Hvala našim odvjetnicima i svima koji su pomogli da se rasvijetli istina o ovom slučaju - ne skrivajući radost, zadovoljstvo, ali i olakšanje kazao nam je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Kako je cijeli ovaj slučaj vraćen na početak i postupak mora krenuti iznova, pitali smo Zovka što očekuje, na što je vrlo sigurnim glasom uzvratio:

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

- Sve ide iz početka. I naravno da sam optimističan jer je sad situacija drugačija i puno bolja za nas. Imamo argumente i vjerujem u konačnu pobjedu i obranu našeg Novinarskog doma.

Inače, kako i stoji na HND-ovoj internetskoj stranici, HND je u više je navrata posljednje tri godine upozoravao javnost da se radi o kriminalnom pokušaju otimanja vrijedne imovine zbog presude koja se temelji na krivotvorenim dokumentima. U HND-u podsjećaju kako je riječ o presudama kojima je okončan 25 godina dug sudski spor kojeg je tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o pokrenula protiv HND-a pred Općinskim sudom u Zagrebu. Nakon pravomoćne presude koju je HND izgubio sredinom 2018., ovrha je pokrenuta nad računom HND-a, nekretninama i pokretninama društva, iako je vrijednost istih višestruko premašivala vrijednost tražbine (čak 20 puta). Općinski građanski sud u Zagrebu je na prijedlog Stečajne masa U.T.T. Europa 92. d.o.o donio rješenje o provođenju ovrhe osnivanjem založnog prava i prodajom nekretnine Novinarskog doma. Katastrofa je u posljednji trenutak spriječena, i to zahvaljujući činjenici da je HND u međuvremenu uspio pribaviti potrebna novčana sredstva za isplatu tužbenog zahtjeva.

- Pokušaj pljačke HND-ove imovine započeo je 10. srpnja 1990. kada je HND sklopio ugovor o zakupu prostora u prizemlju zgrade Novinarskog doma s trojicom povratnika iz Njemačke – Antom Matićem, Antom Tabakom i Antom Ercegovićem, odnosno, njihovom tvrtkom U.T.T. Europa 92. Trojac je tadašnjem vodstvu HND-a prezentirao plan preuređenja prostora u prizemlju u atraktivni ugostiteljski objekt. Međutim, radovi u zakupljenom prostoru nisu izvršeni i preuređenje je stalo u početnoj fazi, kao i plaćanje zakupnine za predmetni poslovni prostor. HND je 1993. zbog nagomilanih neplaćenih zakupnina otkazao ugovor o zakupu tvrtki U.T.T. Europa 92 i sudskim putem ishodio njezinu deložaciju. Ta je tvrtka, međutim, iste godine pokrenula parnični postupak protiv HND-a potražujući naknadu štete na ime tobožnjih investicija u zakupljeni prostor u Novinarskom domu. Sudski postupak protiv HND-a vodila je tvrtka UTT Europa 92 do njezina stečaja 2005., nakon čega je spor nastavila voditi Stečajna masa iza tvrtke UTT Europa 92. HND je pravomoćno izgubio parnicu 5. lipnja 2018. te mu je presudom naloženo da Stečajnoj masi mora platiti iznos koji s kamatama premašuje vrtoglavih 2,5 milijuna kuna. Sud je priznao investiciju na temelju priloženih računa za navodna ulaganja UTT Europe 92 u prostor Novinarskog doma te vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka, koji je pri izradi istog uzeo u obzir i krivotvorenu dokumentaciju - stoji u priopćenju na stranici HND-a gdje u nastavku stoji kako je i zanimljivo da su jedini stečajni vjerovnici koji su u stečajnom postupku prijavili svoja potraživanja prema društvu U.T.T. Europa 92. njegovi osnivači: Ante Matić i Ante Tabak.

- Oni su u stečajnom postupku prijavili navodnu pozajmicu vlastitoj tvrtki, U.T.T. Europa 92 u iznosu od po 1.035.948,60 kuna svaki. Uz njih, potraživanje je prijavio i njihov odvjetnik koji je vodio parnični postupak Nikola Bartolić, a koji danas zastupa Stečajnu masu iza UTT Europa 92. Trgovački sud priznao je spomenuta potraživanja nekoliko mjeseci nakon što je stečajni postupak završen, a tvrtka brisana iz sudskog registra (brisana je 30.3.2005.) te su na temelju tog rješenja osnivači tvrtke postali jedini vjerovnici stečajne mase iza njihove tvrtke. Za razliku od toga, Trgovački sud nije priznao također zakašnjelu prijavu potraživanja HND-a, koji je u stečajnu masu želio prijaviti neplaćene zakupnine i izgubljenu dobit. Stečajnu masu čini isključivo potraživanje utuženo u parnici protiv HND-a. Zanimljivo, ono je po svojoj visini podudarno potraživanjima koja su Matić i Tabak prijavili u stečaj pravdajući ih navodnim pozajmicama vlastitoj tvrtki. Nakon dobitka spora, Stečajna masa koju zastupa stečajna upraviteljica Mirjana Zuzija, pokrenula je ovrhu nad HND-om. Stečajna masa najprije se pokušala namiriti ovrhom predloženom na cijeloj zgradi Novinarskog doma, tj. na svim njezinim dijelovima koji su u vlasništvu HND-a, a čija vrijednost čak 20 puta premašuje vrijednost tražbine iz sudskog spora. Sud je prihvatio takav ovršni prijedlog Stečajne mase i odredio ovrhu. HND je, još uvijek nepravomoćno, uspio ishoditi ograničenje ovrhe na manji dio zgrade - navodi se dalje u HND-ovu priopćenju te se opisuje i što je slijedilo.

- Nakon određivanja ovrhe, HND je došao do dokaza da su jedan od računa na kojima se temeljila presuda, kao i arhitektonski projekt prema kojem je "provedena" tobožnja investicija - krivotvoreni. To otkriće dovodi u sumnju vjerodostojnost svih ostalih računa i dokumenata priloženih sudu u parničnom postupku te vodi zaključku da je na djelu kriminalni pokušaj otimanja HND-ove imovine. HND je odmah po saznanju za krivotvorine podnio kaznenu prijavu DORH-u, koji je 28. lipnja 2019. podignuo optužnicu protiv osnivača tvrtke i vjerovnika Stečajne mase Ante Matića zbog davanja lažnog iskaza na sudu. Optužnica zbog krivotvorenja nije mogla biti podignuta zbog zastare kaznenog progona. Nepravomoćna presuda (kazneni nalog) protiv Ante Matića za davanje lažnog iskaza donesena je 21. kolovoza 2019. HND je na nove činjenice podnescima upozorio sudove na kojima se vode postupci vezani uz ovaj predmet. U ožujku 2019. Stečajna masa blokirala je račun HND-a, te je iznos tužbenog zahtjeva u cijelosti prebačen na račun Fine, gdje, odlukom Suda o odgodi ovrhe do završetka pravih lijekova, stoji i danas - stoji u HND-ovu pojašnjenju i opisu cijele situacije kojoj možemo dodati još jednu zanimljivost.

A ona glasi - Središnji odbor HND-a za cijelu je ovu priču, kao i prijetnju da njihov Novinarski dom bude ovršen, saznao tek u kasnu jesen 2014, kada je na jednoj od sjednica toga tijela to spomenuto više kao usputna informacija. Članovi Središnjeg odbora ostali su u šoku zbog činjenice da se o nečem tako važnom i presudnom za HND i Novinarski dom godinama nije obavještavalo vodeća tijela HND-a, uključujući i Skupštinu HND-a. I tek od toga trenutka u HND-u kreće istraživanje o čemu se zapravo radi, prikupljanje informacija, dokaza, odnosno argumenata koji su na cijeli slučaj bacali novo, posve drugačije svjetlo, da bi se na kraju došlo do najnovije odluke Vrhovnog suda prema kojoj se ovaj slučaj vraća na početak i kreće se s ponovnim suđenjem.