Vrhovni sud, četiri godine nakon objave, ukinuo presudu Dijani Čuljak i društvu

Nepravomoćna presuda u aferi Core Medija, svojedobno vrlo razvikanoj, donesena je na zagrebačkom Županijskom sudu u listopadu 2017. Vrhovni sud javnu sjednicu održao je ovoga srpnja, dakle četiri godine od nepravomoćne presude. A sada ju je ukinuo. Inače, optužnica je podignuta 2013. pa će sada cijela ta stvar krenuti iznova, a zašto je Vrhovnom sudu trebalo četiri godine da odluči o žalbama na nepravomoćnu presudu, nije poznato.

U aferi Core Media bili su optuženi Vladimir Šelebaj Sellier, novinarka Dijana Čuljak, inače i njegova bivša supruga, te Vlado Bućan, Igor Šumaković i Tonček Mandić. Bivše supružnike Šelebaj teretilo se za zloporabu u gospodarskom poslovanju i utaju poreza, no u slučaju utaje poreza sud je preinačio optužbu u odnosu na D. Čuljak, smatrajući da nije bila počinitelj nego pomagač. Nju su teretili i za sprečavanje dokazivanja.

Na početku su bili optuženi za štetu od oko 22 milijuna kuna, odnosno izvlačenje novca iz Core Medije preko fiktivnih računa. No tužiteljstvo je nakon dostave dokumentacije kojom su pravdani neki troškovi izmijenilo optužnicu, umanjivši štetu za devet milijuna kuna. Od preostalih 14 milijuna kuna, Šelebaj je tijekom rasprave, dostavom dokumentacije, kako je u nepravomoćnoj presudi obrazložila sutkinja Jasna Galešić, uspio opravdati sve osim tri milijuna kuna, za što su on i Dijana Čuljak nepravomoćno osuđeni. On i njegova bivša supruga bili su nepravomoćno osuđeni na djelomičnu uvjetnu kaznu; on na dvije godine i tri mjeseca zatvora, a ona na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Prema presudi, svatko od njih od dosuđene im kazne trebao je godinu dana provesti u zatvoru, a ostatak dosuđene kazne zamijenjen im je uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine. Uz to, svatko od njih, prema nepravomoćnoj presudi, trebao je vratiti po 1,6 milijuna kuna, a Šelebaj i dodatnih 2,8 milijuna kuna nepripadajuće imovinske koristi.

Što se tiče ostalih optuženika, Bućan je bio uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine, a morao je vratiti i 483.000 kuna. Šumaković je bio osuđen na šest mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a oslobođen je optužbi za utaju poreza. Mandić je bio osuđen na osam mjeseci zatvora, koji su mu također zamijenjeni radom za opće dobro. No sada će svi oni u nekom trenutku ponovo sjesti na optuženičku klupu jer je presuda ukinuta.

– Vrhovni sud ocjenjuje da je u prvostupanjskoj presudi pogrešno zaključeno da ulogu trećeg optuženika u pomaganju u počinjenju djela treba djelomično umanjiti. Prvostupanjski sud smatra da računi koje je ispostavljao treći optuženik nisu bili fiktivni. Suprotno proizlazi iz financijsko-knjigovodstvenog vještačenja i dokumentacije u spisu. Budući da je uloga trećeg optuženika djelomično ispuštena iz činjeničnog opisa osuđujućeg dijela presude, to je time smanjena i kriminalna količina svih supočinitelja kao i iznos protupravne imovinske koristi. Pritom je prvostupanjski sud istodobno za dio činjeničnog opisa iz optužnice donio i osuđujuću i oslobađajuću presudu. Time je ostvarena bitna povreda kaznenog postupka jer je izreka proturječna sama sebi.

Nadalje, postoje nelogičnosti i nejasnoće u pogledu više novčanih iznosa koji se spominju u činjeničnom opisu. U ponovljenom postupku potrebno je više pozornosti posvetiti tome kakav je točno bio status prvog optuženika i koju je točno ulogu imala peta optuženica u dvjema trgovačkim društvima. U odnosu na kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u tome, nije razumljivo tko je što radio niti kakva je bila uloga pojedinih optuženika u počinjenju kaznenog djela za koji se terete niti u čemu se sastoji uloga pomaganja. Time su u prvostupanjskoj presudi izostali razlozi o odlučnim činjenicama koje čine bitno obilježje kaznenog djela, a također je presuda nerazumljiva pa je počinjenja bitna povreda kaznenog postupka. Prvostupanjska se presuda zbog toga ne može ispitati pa je prema zakonu morala biti ukinuta. U odnosu na kazneno djelo sprečavanja dokazivanja ocjena je Vrhovnog suda da je preuranjen zaključak o počinjenju tog kaznenog djela. Potrebno je s više kritičnosti cijeniti cjelinu izvedenih dokaza kao i raščlaniti one dokaze koji čine upitnim istinitost navoda svjedoka koji je prema optužnici postupio po nalogu pete optuženice. U ponovljenom će postupku prvostupanjski sud otkloniti bitnu povredu odredba kaznenog postupka i pogreške na koje je upozoren te donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku. U novoj presudi prvostupanjski sud mora savjesno i detaljno ocijeniti i obrazložiti sve potrebne dokaze, naveo je u svom obrazloženju Vrhovni sud.

Inače, Vrhovni sud je spis Core Medija zaprimio 7. siječnja 2019. a javnu sjednicu sazvali su 13. srpnja 2021. Prije koji mjesec na upit zašto je za zakazivanje sjednice trebalo toliko vremena, s Vrhovnog su suda poručili da je “predmet uzet u rad u redovnom redoslijedu jer po zakonu ne ulazi u tzv. hitne predmete, nije istražnozatvorski predmet, nije predmet USKOK-a, nije ratni zločin i nije maloljetnički predmet”.