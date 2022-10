Vraća se gripa: Flurone više neće biti tako rijetke?

Tijekom pandemije koronavirusa rijetke su bile epidemije gripe. U jednom razdoblju kada su bili najveći lockdowni drugih respiratornih bolesti uopće nije bilo. No, to je vrijeme završilo, sudeći prema podacima iz Australije i južne hemisfere, gripa opet hara u zimskim mjesecima. U Hrvatskoj je najavljeno cijepljenje protiv gripe koje bi trebalo krenuti krajem listopada.

Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević prof. dr. sc. Goran Tešović je za HRT govorio o tome kakva nas sezona gripe očekuje ove zimske sezone:

"Sezona influence je uvijek preslika onog što se događa na južnoj hemisferi. Tu nema iznimke. Podaci iz Australije pokazuju kako se gripa vratila, što je prilično logično s obzirom na to da epidemiološke mjere popuštene svugdje pa ponovno postoji mogućnost cirkulacije respiratorno i kapljično prenosivih infekcija. Klice koje su ostale unutar populacije, takav je i virus influence, ponovno pojavile i izazvale bolest u ljudi", izjavio je Tešović.

Dodao je da je teško procjenjivati hoće li nam sada na naplatu stići tzv. imunosni dug, nastao tijekom pandemije koronavirus kada je bilo malo drugih respiracijskih bolesti.

"Podtip koji je sada cirkulirao južnom hemisferom nije nikakav novi i ne očekujem da će se nešto loše po nas, odnosno da će zona gripe biti neka posebno pogubna. Što se tiče influence ono što je povoljno u ovom trenutku je to što je virus koji je cirkulirao po južnoj hemisferi H3N2. To je virus koji ne pogađa pluća kao što ih pogađa H1N1. Prema tome i pripadnici rizičnih populacija, koji imaju itekako sklonost ka razvoju teškog oblika gripe ako i obole od gripe ne bi trebali imati onako tešku bolest kako kad bi dominirao H1N1.", objasnio je.

Tešović je također istaknuo da ne postoji prepreka cijepljenjem protiv koronavirusa i gripe te da se ta cjepiva mogu dati istovremeno.

- S praktičnog aspekta, s obzirom na to da jedno i drugo cjepivo mogu izazvati i oteklinu, crvenilo ili povišenu temperaturu i glavobolju može se cijepljenje razdvojiti kroz nekoliko dana da bi se eventualno zaključilo da je na neko od cjepiva bilo nuspojava", kaže Tešović koji je rekao i da se ta dva cjepiva mogu dobiti isti dan jer se s nekim drugim cjepivima postupa na isti način već desetljećima.

Spominjao je i mogućnost da netko istovremeno oboli i od gripe i od covida, tzv flurona, čega je dosad bilo malo primjera.

- S obzirom na to da su se epidemiološke okolnosti promijenile, a mi u pretekle dvije sezone gotovo uopće nismo imali gripe, pa su takve mogućnosti bile izrazito rijetke, sada to postaje realna mogućnost pa se može dogoditi da će biti flurone. Mislim da sada za to neće biti tako mala šansa jer se sada varijanta koronavirusa lako širi i dolazi sezona influence. Mogućnost istovremene zaraze neće biti tako rijetka kao prije, zaključio je Tešović.